高雄藍田國小新建綠建築成形 明年6月完工招生

楠梓區新建中的藍田國小，相關建築已成形。（高雄市教育局提供）

2025/09/13 09:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕台積電到高雄楠梓設廠，各大科技廠也陸續進駐，高雄市新建藍田國小以因應當地人口迅速成長，教育局長吳立森昨（12）日前往視察工程進度，目前相關建築已近成形，預計2025年6月完工後，115學年度即招收1至5年級共232名學生。

隨著南台灣半導體S廊帶中心形成，楠梓區已形成一處大型人口聚落，當地子女就學需求刻不容緩，教育局投入9億9418萬7577元，辦理高雄市楠梓區藍田國民小學（文小2用地）校舍新建工程。

教育局長吳立森表示，藍田國小自規劃階段起即以美學綠能建築為目標，將校舍結構延伸與太陽能板支撐結合，並搭配儲能系統，高效率使用綠能，達到校園教學不斷電；建材採用鋼骨結構、鋼網牆、陶粒板等循環建材，基地內保留大量喬木，打造一所永續環境、美學建築、智慧綠能之校園，並持續朝淨零排放為最終目標前行。

藍田國小總樓地板面積約1萬6804平方公尺，共有48班，教學區規劃地上3層建築，包含一般教室、專科教室、幼兒園、托嬰中心、行政辦公室、圖書館；活動區規劃活動中心、風雨球場、操場，校區利用儲能系統提供里民夜間使用汽車充電樁及校區內運動休閒路徑之夜間照明，以綠能永續校園，提升區域人文生活環境，預計明年6月底完工。

高雄市教育局長吳立森（左3）昨日前工視察工程進度。（高雄市教育局提供）

藍田國小以綠能建築興建中，預計明年6月完工並啟用招生。（高雄市教育局提供）

