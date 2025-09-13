不只調酒與奶茶 高市觀光局：第二屆高雄咖啡節11/22凹子底登場

第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場，圖為去年盛況。（觀光局提供）

2025/09/13 09:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼調酒、奶茶節後，高市觀光局宣布，第二屆「高雄咖啡節」將於11月22日、23日在凹子底公園盛大登場，預計集結超過60家市區、山區、原鄉部落及海線特色咖啡店家，涵蓋冰滴、精品手沖、意式濃縮到花式咖啡，歡迎全台民眾來高雄品嚐咖啡香。

觀光局長高閔琳表示，全球咖啡「黑金」經濟產值履創新高，每年都有新的咖啡產品問世，高雄孕育出多位屢獲世界大獎的烘豆與手沖咖啡大師，也有眾多風格獨具的精品咖啡館，經常吸引許多海內外遊客青睞。

觀光局去年首次辦理咖啡節，推廣高雄在地咖啡名店、飲品與烘焙糕餅等相關食品產業，獲得市民及遊客好評，近年在高雄的原鄉部落地區如桃源寶山二集團、茂林多納及那瑪夏等地也積極推廣咖啡種植，更有不少秘境咖啡店隱身其間。

她指出，期盼透過舉辦咖啡節推廣高雄咖啡店家與相關產業，更能讓民眾近距離與咖啡師及店家交流，了解每一杯咖啡的風味；活動後也能帶動更多民眾實地造訪高雄在地咖啡館，品味咖啡，感受店家營造的人文氣息、環境氛圍與特色空間，開啟對咖啡的五感全新體驗。

觀光局說明，本屆活動特別與「高雄市咖啡茶品推廣協會」合作，邀請許多重量級咖啡大師如賴昱權、黃柏勳等與會，也融入「地產地銷」與「綠色永續旅遊」理念，當時網羅60家特色店家，加上神農市集攤商共計140家業者到場展售。活動首日即吸引超過2萬人潮，今年活動備受期待，歡迎更多優質咖啡業者加入行列。

第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場。（觀光局提供）

