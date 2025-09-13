為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不只調酒與奶茶 高市觀光局：第二屆高雄咖啡節11/22凹子底登場

    第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場，圖為去年盛況。（觀光局提供）

    第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場，圖為去年盛況。（觀光局提供）

    2025/09/13 09:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕繼調酒、奶茶節後，高市觀光局宣布，第二屆「高雄咖啡節」將於11月22日、23日在凹子底公園盛大登場，預計集結超過60家市區、山區、原鄉部落及海線特色咖啡店家，涵蓋冰滴、精品手沖、意式濃縮到花式咖啡，歡迎全台民眾來高雄品嚐咖啡香。

    觀光局長高閔琳表示，全球咖啡「黑金」經濟產值履創新高，每年都有新的咖啡產品問世，高雄孕育出多位屢獲世界大獎的烘豆與手沖咖啡大師，也有眾多風格獨具的精品咖啡館，經常吸引許多海內外遊客青睞。

    觀光局去年首次辦理咖啡節，推廣高雄在地咖啡名店、飲品與烘焙糕餅等相關食品產業，獲得市民及遊客好評，近年在高雄的原鄉部落地區如桃源寶山二集團、茂林多納及那瑪夏等地也積極推廣咖啡種植，更有不少秘境咖啡店隱身其間。

    她指出，期盼透過舉辦咖啡節推廣高雄咖啡店家與相關產業，更能讓民眾近距離與咖啡師及店家交流，了解每一杯咖啡的風味；活動後也能帶動更多民眾實地造訪高雄在地咖啡館，品味咖啡，感受店家營造的人文氣息、環境氛圍與特色空間，開啟對咖啡的五感全新體驗。

    觀光局說明，本屆活動特別與「高雄市咖啡茶品推廣協會」合作，邀請許多重量級咖啡大師如賴昱權、黃柏勳等與會，也融入「地產地銷」與「綠色永續旅遊」理念，當時網羅60家特色店家，加上神農市集攤商共計140家業者到場展售。活動首日即吸引超過2萬人潮，今年活動備受期待，歡迎更多優質咖啡業者加入行列

    ☆飲酒過量 有害健康☆

    第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場。（觀光局提供）

    第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場。（觀光局提供）

    第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場。（觀光局提供）

    第二屆高雄咖啡節11月22日凹子底登場。（觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播