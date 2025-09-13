台灣來幫忙！暨大與陽光慈善會助柬埔寨偏鄉高中數位教育

暨大捐贈整理好的一批二手電腦，與陽光慈善會共同幫助柬埔寨偏鄉高中，縮短柬埔寨學生的數位落差。（暨大提供）

2025/09/13 09:40

〔記者林曉雲／台北報導〕縮短國際間的數位落差，台灣來幫忙！國立暨南國際大學與中華國際陽光慈善會合作，暨大將二手電腦整理新生後轉贈，共同協助柬埔寨偏鄉高中推動數位基礎教育。

中華國際陽光慈善會執行長李政鍠，剛從暨大新興產業博士班取得博士學位，他表示，在實地考察中發現，許多柬埔寨偏鄉高中的教育資源極度匱乏，特別是電腦教室的設備幾乎付之闕如，導致當地學子難以接觸數位化時代的基礎知識與技能，直接影響他們未來的發展潛力。

請繼續往下閱讀...

中華國際陽光慈善會發起「電腦教育計畫─數位基礎服務」，並與柬埔寨當地由台灣人籌組的「Sunrise Charity Organization」合作，致力於為柬埔寨偏鄉高中建立起基本的電腦教室，提供必要的硬體設備與數位教育資源，李政鍠說，暨大在得知此計畫後立即響應，慷慨捐贈學校汰舊換新的電腦設備，並經由全新整理與程式重灌，讓這些二手電腦獲得新生，繼續發揮其價值，成為傳播知識、點亮希望的工具。

中華國際陽光慈善會理事長陳錦治對暨大的慷慨捐助表達誠摯感謝，承諾將確保這些電腦設備能有效率地運送到柬埔寨當地，讓「電腦教育計畫」順利推展。

暨大校長武東星表示，大學不僅是知識的殿堂，更應成為社會進步的推手，暨大長期關注偏鄉教育，這次的國際合作是暨大社會責任的具體實踐，相信這些電腦不僅是硬體設備，更是開啟一扇通往數位世界大門的鑰匙，能夠幫助柬埔寨的孩子們提升數位素養，增強他們的未來競爭力，而此項合作充分體現「資源再利用」與「國際關懷」的雙重意義，讓原本使用年限到期的電腦設備，透過慈善團體的專業運作，轉化為改變他國學子人生的契機。

此外，暨大從2017年開始與中華國際陽光慈善會、國際扶輪台中3461地區東友扶輪社合作，在柬埔寨設置2000個人使用的淨水設施，去年透過科技學院USR計劃，設置第二座淨水設施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法