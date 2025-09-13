為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    冒險勘災變受災！ 雲縣府爭取用無人機取代

    大雨後山區道常見落石、泥土、傾倒樹木及落葉，人員勘災要冒險通行，險象環生。（古坑鄉公所提供）

    2025/09/13 09:19

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉公所職員到山區勘查農損因山路路滑發生事故受傷，鄉長林慧如在臉書PO文怒嗆農業部。為提升勘查效率、保障勘災人員安全，針對山區道路中斷無法現勘，雲林縣府日前行文農業部建議研議導入無人機空拍取代冒險勘災。

    7、8月丹娜絲颱風及西南氣流連續豪雨，古坑受創嚴重，農作物受損嚴重，山區道路柔腸寸斷，天然災害救助申請有1萬3000多筆，受損作物以竹筍、柑橘最多，加上多數位處山區，公所曾行文農業部請求免現勘，以抽驗30%方式確認，農糧署回文不符合規定。

    公所63名職員總動員現勘，山區道路泥濘，勘災人員有人滑倒、有人摔車，林慧如在臉書PO文嗆，「廉價的行政命令，免現勘很難嗎？請農業部自己派員來看」。

    縣長張麗善也呼籲中央農損救助從優、從速、從寬及從簡不要只是口號。

    縣府農業處長魏勝德表示，平地、山區的勘查費都是35元，但偏遠山區交通困難勘查不易，縣府去年針對偏遠山區地段勘查作業加碼補助15元。

    魏勝德指出，極端氣候短延強降雨機率增加，暴雨後導致山區農損頻傳，傳統勘查方式不僅耗時費力，也經常面臨山路坍方、交通中斷等安全風險，建議中央評估若山區道路已中斷或橋樑已封閉之區域內之農民申請案均為免勘，另其他為封閉的危險區域以無人機空拍結合災損判釋技術，作為替代或補充現場勘查的方式，提升災損勘查的效率與準確性並維護勘查人員的人身安全。

    大雨後山區道常見落石、泥土、傾倒樹木及落葉，人員勘災要冒險通行，險象環生。（古坑鄉公所提供）

