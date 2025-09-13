宜蘭列管近千處公廁 親子廁所僅占6.07％

宜蘭縣政府列管955處公廁中，親子廁所僅占6.07％，審計部宜蘭縣審計室認為設置比例偏低，其中有尿布台廁所更只有36處，要求縣府爭取經費辦理。（記者王峻祺攝）

2025/09/13 09:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕許多親子外出，遇到小孩想要如廁時，就是先找親子廁所，宜蘭縣政府列管955處公廁中，親子廁所僅占6.07％，審計部宜蘭縣審計室認為設置比例偏低，其中有尿布台廁所更只有36處，要求縣府爭取經費辦理。宜蘭縣環保局回應，未來會積極設置，並將尿布台列入年度考核加分項目。

宜蘭縣審計室報告指出，鑑於公廁普遍缺乏親子共用設計，以致家長帶孩子如廁多所不便，政府因應孕婦及育兒家長需求，推動友善親子設施，另依兒童及少年福利與權益保障法規定，設置適合6歲以下兒童，及其照顧者共同使用的親子廁所盥洗室，也應附設兒童安全座椅、尿布台等相關設備。

根據統計，環保局列管955處公廁中，建置親子廁所有58處，僅占6.07％，其中設有尿布台只有36處，占列管公廁比率3.77％，宜蘭縣審計室認為設置比率均偏低，尚待提升，建議檢討評估增設親子廁所，並推動附設尿布台，要求積極爭取經費優先辦理，以符合規範，持續營造宜蘭友善安心的育兒空間。

另外，針對公廁蹲式廁所加裝扶手，以及坐式廁所提供坐墊紙或消毒用品部分，審計室調查後也發現，比例各占74.74％及14.57％，普及率尚待提升，促請環保局輔導推廣，以營造高齡、友善安全的如廁空間。

宜縣環保局回應，考量民眾需求，已陸續裝設扶手並提供坐墊紙或清潔消毒用品，目前各提升至77.08％及25.96％，至於增設親子廁所及尿布台，會鼓勵所屬單位積極設置，並將附設尿布台，列為每年公廁考核評分中的加分項目。

