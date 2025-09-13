陶藝師傅高齡化 北科大全面推動永續計畫

北科大團隊協助鶯歌陶瓷文資保存與技法傳承，相關課程已累計近200名學生參與。（北科大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕鶯歌陶藝享譽盛名，但面對陶藝師傅高齡化挑戰，國立台北科技大學全面推動陶藝永續計畫。北科大人文與社會科學學院院長王怡惠表示，文化事業發展系師生團隊自2022年起展開田野調查與技術紀錄，出版影片與書籍，逐步建立台灣陶瓷工藝知識資料庫，內容涵蓋南投法拉大坯、陶瓷釉下青花、法華彩、釉上金彩等工藝技法，同時跨校合作陶藝及工藝設計人才培育，已累計近200名學生參與，推動傳統與創新並進。

北科大以「泥好共好」為主題，今（13）日在教育部主辦「2025大學社會責任實踐博覽會（2025 USR EXPO）」，展出「鶯歌陶瓷培力與科技驅動」USR計畫成果，涵蓋陶瓷文資保存與技法傳承、永續材料開發與廢料再利用、國際交流策展等面向，期望協助在地文化產業建構永續生態系。

北科大近年帶領學生前往韓國、日本、立陶宛、捷克、波蘭等國家交流，並與日本茨城縣立笠間陶藝大學、多治見市陶磁器意匠研究所、韓國弘益大學、釜山大學等合作交流材料研發、舉辦陶藝推廣活動，將台灣陶藝推向國際。

其中，法華彩大師張美雲長年深耕家鄉鶯歌，其藝術陶瓷彩繪作品在國內外享有盛譽，自2020年起，北科大團隊與張美雲展開合作，紀錄其製作風格並邀請授課。張美雲表示，很高興看到這麼多學生投入陶瓷工藝行列，學生對學習與研究的熱情、跳脫傳統風格的創作，帶給她的工作室同仁更有衝勁，也啟發她畫的風格更寬廣。

此外，北科大工設系副教授李易叡、機械系教授許華倚帶領學生，協助南投法藝術家陳元杉優化工藝社空間，強化品牌識別系統與教學場域功能，提升陶藝創作與課程實施效率。

在材料研發方面，由於國內土礦禁採，陶瓷產業在原料取得上受限，北科大團隊正研發永續配方土，使用陶瓷廢棄物，嘗試調整出符合在地需求的新材料，團隊也走訪衛生陶瓷廠與電子元件廠，探索廢棄瓷品與科技陶瓷廢料的再利用，並已將科技陶瓷廢料轉化為擴香石等作品，盼找出大量廢料再利用的可能方案，也與工研院材化所博士盧俊安合作開發精密陶瓷氧化鋁基板（陶瓷薄板），將科技陶瓷應用於工藝創作，方便攜帶和推廣運用，為台灣陶瓷材料帶來新突破。

北科大邀請南投法陶藝家陳元杉（左），於北科大陶藝教室教授拉大坯。（北科大提供）

