    生活

    屏縣9~10月推心理健康月 陪民眾找到內心堅韌力量

    屏東縣心理健康月透過瑜珈課程，讓參與民眾在伸展中找回平衡力量。（屏東縣政府提供）

    2025/09/13 08:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應2025年世界心理健康日主題「服務可近性：災難與緊急情況下的心理健康」，屏東縣政府衛生局本（9）月至10月舉辦一系列溫暖與療癒的活動，陪伴民眾將心理健康的概念帶入日常生活，在面對挑戰與變動的時代，找到內心堅韌的力量。

    屏東縣府衛生局長張秀君表示，在天災、疫情與各類突發事件頻仍的時代，雖然無法預測或控制災難的發生，但可以練習如何讓自己的心平靜，並在內心建立起面對挑戰的力量。此次心理健康月系列活動內容多元，透過瑜珈伸展、植物療癒、親子共讀繪本等方式，讓參與者在日常生活中體驗釋放壓力與舒緩情緒，進一步提升自我覺察與心理穩定。

    衛生局表示，心理健康不僅是個人的重要基礎，更是社會堅韌的力量來源，請大家給自己一個片刻的停留與微笑；若發現身邊的人出現情緒困擾或心理困擾等，可線上預約免費心理諮商，或是於上班時間致電社區心理衛生中心，由心理衛生專業人員提供安心的服務。心理健康月系列活動報名網址、屏東縣政府衛生局心理諮商線上預約平台。

