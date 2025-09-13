為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中市有1310共享車位 審計處質疑部分使用率偏低

    解決停車位不足問題，市府推共享車位。（記者蘇金鳳攝）

    

    2025/09/13 08:32

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口增加，停車位不足，中市府推共享車位，審計部台中市審計處提出去年決算審核報告指出，市府推動「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」政策，目前已釋出汽車停車位1,310 格，但部分共享車位使用率偏低，應該盤點並檢討。

    中市停管處表示，台中市於2022年從路邊停車位開始試辦共享車位，面對審計處的質疑，會加強宣傳，但共享停車位都有民眾在使用，使用率並非0，而使用率低較多半在偏鄉，如潭子、龍井等區公所，但只要讓有需求民眾有車位停，就達共享效果。

    台中市審計處表示，台中市政府目前的共享車位有1,310 格，共22處，多為區公所、戶所及藝術中心、圖書館或學校，其中釋出最多的是屯區藝術中心、其次為港區藝術中心、東海殯儀館、西屯區公所、豐原區公所及戶所，但是有些共享車位使用率太低，需要盤點改善。

    台中市停管處表示，現階段推動共享車位採「先公後私」方式，由公部門率先響應實施，並鼓勵更多機關學校及民間企業團體共同參與，是一種示範，像水湳許多重大公共建設將啟用，將需要相當多停車位，已有建商的新建案，願意提供共享車位，來紓解停車問題，已產生拋磚引玉效果。

    台中市停管處並表示，若以一場停車場停車格位300格來計算，每一停車場興建經費達5至6億元，目前共享車位有1310格，可免去興建4、5場停車場，但減少20億左右的公帑。

    解決停車位不足問題，交通局釋出路邊停車格及機關、學校停車位，進行共享車位。（記者蘇金鳳攝）

    

