為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖「蒙面女郎」再現 炒花生體驗龜壁風情

    澎湖昔日傳統裝扮蒙面女郎，重現南寮龜壁風情體驗活動。（台南生活美學館提供）

    澎湖昔日傳統裝扮蒙面女郎，重現南寮龜壁風情體驗活動。（台南生活美學館提供）

    2025/09/13 08:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部台南生活美學館攜手澎湖縣南寮社區發展協會，在百大文化基地之一的龜壁港社舉辦「趣南寮探訪奎壁風情」交流會議暨體驗工作坊。學員們走讀聚落、體驗魚灶炒花生，並化身「蒙面女郎」，新奇又有趣的體驗讓現場笑聲不斷。

    出席人員包括湖西鄉長陳振中、南寮社區發展協會理事長陳有擇、國立台南生活美學館館長黃瓊瑩、許主冠老師、彭俊亨老師及王貞儒老師等。位於湖西鄉南寮村的龜壁港社，保存百年古井、硓（石古）石古厝群、菜宅及蒙面女郎等文化資產。近年社區積極推動環境永續教育，讓更多人重新發現南寮的質樸之美。

    此次活動邀請在地志工阿嬤，示範「蒙面包頭巾」與「魚灶海沙炒花生」，帶領學員體驗農漁村生活智慧。隨後在導覽員小瓢蟲帶領下探索聚落與農耕景觀，並前往海龜沙灘體驗農村風味餐，為活動畫下溫馨句點。

    現場亦匯聚4個入選的澎湖文化基地，共同交流分享。「望安花宅聚落」保存硓（石古）石建築與傳統生活，宛如踏入時光隧道；「沿菊書店」結合書香與展演，打造聚落文化平台；「蔡廷蘭進士第」則透過修復清代進士故居，重現文人風采。豐富展示，讓學員一次體驗澎湖文化多樣風貌。文化基地體驗工作坊將於10月至11月持續走訪高雄、嘉義與台南，邀請更多民眾感受在地文化。

    炒花生體驗昔日農村風情，也讓學員趨之若鶩。（台南生活美學館提供）

    炒花生體驗昔日農村風情，也讓學員趨之若鶩。（台南生活美學館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播