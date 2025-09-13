澎湖「蒙面女郎」再現 炒花生體驗龜壁風情

澎湖昔日傳統裝扮蒙面女郎，重現南寮龜壁風情體驗活動。（台南生活美學館提供）

2025/09/13 08:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部台南生活美學館攜手澎湖縣南寮社區發展協會，在百大文化基地之一的龜壁港社舉辦「趣南寮探訪奎壁風情」交流會議暨體驗工作坊。學員們走讀聚落、體驗魚灶炒花生，並化身「蒙面女郎」，新奇又有趣的體驗讓現場笑聲不斷。

出席人員包括湖西鄉長陳振中、南寮社區發展協會理事長陳有擇、國立台南生活美學館館長黃瓊瑩、許主冠老師、彭俊亨老師及王貞儒老師等。位於湖西鄉南寮村的龜壁港社，保存百年古井、硓（石古）石古厝群、菜宅及蒙面女郎等文化資產。近年社區積極推動環境永續教育，讓更多人重新發現南寮的質樸之美。

此次活動邀請在地志工阿嬤，示範「蒙面包頭巾」與「魚灶海沙炒花生」，帶領學員體驗農漁村生活智慧。隨後在導覽員小瓢蟲帶領下探索聚落與農耕景觀，並前往海龜沙灘體驗農村風味餐，為活動畫下溫馨句點。

現場亦匯聚4個入選的澎湖文化基地，共同交流分享。「望安花宅聚落」保存硓（石古）石建築與傳統生活，宛如踏入時光隧道；「沿菊書店」結合書香與展演，打造聚落文化平台；「蔡廷蘭進士第」則透過修復清代進士故居，重現文人風采。豐富展示，讓學員一次體驗澎湖文化多樣風貌。文化基地體驗工作坊將於10月至11月持續走訪高雄、嘉義與台南，邀請更多民眾感受在地文化。

炒花生體驗昔日農村風情，也讓學員趨之若鶩。（台南生活美學館提供）

