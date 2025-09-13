日本頻下破紀錄暴雨！鄭明典曝原因：應該是回不去了

日本關東地區近日時常下起暴雨，對交通運作造成重大影響，前氣象局局長鄭明典發文直言「日本降雨型態變了」，並指「次數頻繁就是氣候變遷的徵兆，應該是回不去了！」（美聯社）

2025/09/13 08:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本關東地區近日時常下起暴雨，對交通運作造成重大影響，前氣象局局長鄭明典發文直言「日本降雨型態變了」，並指「次數頻繁就是氣候變遷的徵兆，應該是回不去了！」

受活躍的秋雨鋒面和濕潤空氣的影響，日本關東地區近日時常出現暴雨，降雨量更屢屢破記錄，在當地造成災情之餘，交通運輸也大受影響。

請繼續往下閱讀...

鄭明典在臉書轉貼關東地區暴雨破紀錄的新聞，並指「日本降雨型態變了！」他表示「不時地出現『破當地紀錄』的雨量，次數頻繁就是氣候變遷的徵兆，應該是回不去了！」同時也提到「雨型變化的近期原因應該和日本周邊海表面的顯著增溫有關！」

他也轉貼日前曾發文PO出一張海溫距平圖，並指雖然海溫開始下降了，但是降得比氣候平均慢，所以海溫距平圖仍顯示正值，表示現在的海溫比氣候平均高！

鄭明典當時也說明，在日本周邊是長期的高於平均值，台灣附近海溫在不久前稍微顯現藍色系，現在又回到紅色系。他也提到，海溫降溫慢，和北風或北方天氣系統尚不活躍有關，這對一般人來說，感覺就是夏季拉長了！

前氣象局局長鄭明典日前曾發文指出，海溫雖然開始下降了，但降得比氣候平均慢，導致目前海溫仍目前比氣候平均高！（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法