    熱搜
    生活

    高雄車站商業大樓啟動第三次招標 10/27截止收件

    台鐵高雄車站商業大樓（右）與旅館大樓（左），被視為高雄車站與南高雄發展指標。（記者王榮祥攝）

    2025/09/13 08:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵公司啟動高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案第三次招標，自9/11到10/27止；立委李昆澤建議台鐵除改善招商條件、擴大吸引廠商，同時也應積極邀標。

    高雄車站雲朵天棚與北側站區去年12月啟用後，車站人氣大增，今年8月再推出6大公共藝術作品，搭配可讓孩子玩水的旱地噴泉，讓諾大站體空間更有趣、更有料。

    車站兩側的商業大樓與旅館大樓，被視為南高雄發展關鍵，率先招商的商業大樓10層樓高，總樓地板面積1萬6500餘坪，可規畫商場、商辦，招商範圍包括地面層、地下1樓和3樓空間。

    今年3月首次招商說明會吸引34家業者，6月5日開標後卻僅1家申請人，不符需兩家以上申請人才進行資格預審的規定，等於流標。

    台鐵根據業者建議，經由調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，希望降低前期投資疑慮及風險，7月下旬二度招商，9/5截止收件，不料最終還是只有1家申請人，不符規定而宣告流標。

    台鐵首次招商流標後曾表示，會研議放寬1家申請、即可辦理資格審查機制，二次招標流標後重申要研議放寬1家申請、即可辦理資格審查機制，隨後迅速啟動第三次招商，自9/11到10/27止，相關訊息可至https://drive.google.com/drive/folders/1fvfLS8cJ3aPlNa6zJP3EiWYTULgha0ME?usp=drive_link。

    立委李昆澤喊話台鐵要更積極招標，並慎重考慮1家申請人也能進行資格審查；高市議員黃香菽則提醒，商業大樓招商很重要，她不是很贊成1家就審，希望整個程序更嚴謹。

    台鐵高雄車站商業大樓啟動第三次招商。（記者王榮祥攝）

