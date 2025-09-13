為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雪坊再發聲明稱無政治立場 網揪這2人代言轟雙標

    今晨「雪坊優格」再度發出6點聲明，強調他們沒有特定政治立場，未來也不會再與涉及高度爭議的人士合作，但這番說法再度引發網友質疑雙標，因為目前包含陳沂、黃士修等人仍是「雪坊優格」的合作對象，且2人過去也有不少爭議言行。（本報資料照、圖擷自臉書）

    2025/09/13 08:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓因日前稱「柯文哲被關1年還見不到父親最後一面，嘻嘻」引發爭議，網紅陳沂10日發起抵制四叉貓所有業配，「雪坊優格」11日也隨即發「道歉聲明」跟進並終止與四叉貓的合作，引發外界質疑。今晨「雪坊優格」再度發出6點聲明，強調他們沒有特定政治立場，未來也不會再與涉及高度爭議的人士合作，但這番說法再度引發網友質疑雙標，因為目前包含陳沂、黃士修等人仍是「雪坊優格」的合作對象，且2人過去也有不少爭議言行。

    「雪坊優格」今晨發出6點聲明，強調他們始終以「品質至上」及「與人為善」為核心價值，過去幾年也廣泛與「團購主」合作，對於未能充分顧及社會觀感，在「敏感度」與審核把關上仍有不足坦承「疏失」，因此未來將強化內部審查機制，確保未來合作對象符合社會責任與大眾期待。

    「雪坊優格」也稱，本於「與人為善」之企業理念，「會盡最大努力避免挑起任何的紛爭與對立，未來若有合作團購主涉及此一底線，雪坊將隨時終止團購合作」。同時也為前篇道歉啟事將「致上」誤植為「至上」一併於此更正，並感謝各界長期支持與指教。

    在聲明底下雖有部分網友留言表達支持，但也有不少網友質疑「好像講了很多，又好像什麼都沒講」、「所以這是一篇錯別字更正文？」、「有儲值的可以開始申請退費囉」、「來不及囉，希望你們能草堆口袋裡面賺到錢」、「你們現在挽回的機會就是把對於大眾來說道德有瑕疵的合作對象都砍掉」。

    也有人留言表示「陳沂有『與人為善』嗎？」、「陳沂就是具有高度爭議人物呢」、「如果真的像貴公司講的無政治立場為什麼陳小姐揚言要抵制的時候你們第一個跳出來？」、「團購主先列出來讓大家看看有哪些人啊」。

    也有網友轉貼，黃士修於2021年重啟核四公投未過關時，曾嗆立委何志偉「你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」讓網友質疑「這個呢？？還要繼續合作嗎？」、「連這麼知名的擁核人士都能接團購業配了，真心覺得傻眼」。

    還有網友針對6點聲明進行「翻譯」，狂酸「這個聲明大概就是1:我們超善良只給善良的人團購，像是陳三斤。2:四叉貓對我們來說就是觀感不佳，不過我們真的沒有政治立場。3:這次鬧大了以後太紅的不開團。4:以後誰再敢鬧事我就跟誰取消團購。5:我打錯字了。6:拜託請繼續買我們家的酸奶」。

    今晨「雪坊優格」再度發出6點聲明，強調他們沒有特定政治立場，未來也不會再與涉及高度爭議的人士合作，但這番說法再度引發網友質疑雙標，因為目前包含陳沂、黃士修等人仍是「雪坊優格」的合作對象，且2人過去也有不少爭議言行。（圖擷自臉書）

