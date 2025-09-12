今年前8月鳳梨出口日本破6.7億 賴清德：感謝力挺「自由鳳梨」

台灣鳳梨外銷日本成績亮眼，受到當地消費者歡迎。（記者楊金城攝）

2025/09/12 23:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德今天出席全國漁民節時宣布3項政府承諾，其中提出「180億元農漁產業支持方案」，支持受美國對等關稅影響的農漁民。他也在社群平台X發文指出，日本成為台灣鳳梨最大買家，今年前8月出口就高達台幣6.7億，感謝日本相挺「自由鳳梨」。

賴清德今下午前往淡水出席「全國漁民節頒獎典禮」，並指政府一定跟漁民站在一起；近年來，面對極端氣候及數位轉型的挑戰，政府積極推動「幸福農業、快樂農民」的農業政策，提出180億元農漁產業支持方案。

另外，賴也在X發文，自從2021年中國禁止輸入台灣鳳梨後，日本成為台灣鳳梨最大買家；今年前8個月，台灣鳳梨對日出口就高達台幣6.7億。「我要感謝日本友人力挺自由鳳梨與台灣農民，也歡迎更多日本朋友來台品嚐各式鳳梨料理。」

台灣鳳梨在2021年3月遭中國以突襲方式禁止輸入後，失去最大外銷市場，衝擊不小。但2022年至2024年，日本都穩居台灣鳳梨最大買家，占鳳梨總出口比重大約超過8成。今年前8月更已經買了2232萬美元，數量為1.59萬公噸，分別占總出口額及出口量的93.8%、93.5%，台灣鳳梨出口幾乎都被日本買光光。

