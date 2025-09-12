公館圓環拆除前夕 走讀行動衝圓環前抗議 苗博雅批蔣萬安「獨裁者」

台北市公館圓環及公車道拆除案，12日晚上施工開始前，民眾、民間社團在公館圓環及公車地下道抗議，號召所有受影響的用路人，一起站出來發聲！懇請蔣市府立即停止施工，重啟協商！（記者廖振輝攝）

2025/09/12 21:35

〔記者孫唯容／台北報導〕公館圓環將在明（13）日凌晨零時開始拆除，先填平公車專用地下道，再拆除公館圓環，整個工期預計達65天。行人零死亡聯盟今晚7時召集在地居民、交通團體、學生代表、議員苗博雅等，在開工前最後時刻，於公館圓環現場進行「守環行動：圓環大走讀」，懇請蔣市府不要「蔣不聽」，停止施工重啟協商。走讀活動到一半，忽然有大批民眾遠離斑馬線，聚集到圓環前抗議，大喊「反拆公館圓環」、「塞車公館我不要」等語，後經警方勸導後離開圓環。

今天晚間7時許，「守護圓環」發起的民團、學生及在地居民集結在公館圓環旁、台電大樓附近，逐一發表對於台北市長蔣萬安的不滿，更在基隆路高架橋上投影「蔣不聽！」、「都給你蔣！」等投影，還有抗議者製作「民意之墓」的紙箱棺材、「官商勾結」、「沒有討論、沒有拆除」等標語到場抗議。

議員苗博雅表示，自己當議員以來，第一次遇到一起交通工程除了交通局支持外，完全無人支持，不管是公車族、機車族、汽車族，還有公館圓環周邊的台大、台師大與位在木柵的政大，反對的聲音一直出現，從來沒有看到一個市府的交通政策，爛到地方說明會，有幾十個民眾發言，沒有一個人支持市府的方案，代表這個政策已經是爛到離譜，然而蔣萬安依然堅持要施工，「未來市民對他的不滿，完全是他咎由自取。」

苗博雅說，台北市議會6月25日才通過決議「未取得地方居民共識前，不可貿然施工」，6月30日議會交通委員會，跨黨派議員包含國民黨議員，都要求市府要先做標線方案，然而蔣萬安還是「蔣不聽」，蔣萬安儼然成為「跳票蔣」，當初競選市長時，選舉公報第一條就是要打造以大眾運輸為核心的智慧交通城市，如今第一個犧牲的就是大眾運輸，未來讓尖峰時間的羅斯福路上，每小時三300班次的公車一起等紅燈，「大塞車、大排隊」。

苗博雅直批，蔣萬安也變成「獨裁蔣」，因為他完全無視議會通過的決議，也無視地方說明會百分之百反對的聲音，蔣萬安是個不尊重專業的市長，2021年新工處的評估顯示，拆除圓環是所有方案中表現最差的，2024年再做報告更顯示拆除後，未來會比現況變差40％到45％，然而蔣萬安依然一頭熱宣布填平地下道，簡直是不專業、不理性、不聽民意的獨裁者。

