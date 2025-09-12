為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災屋修繕又加碼 受損20平方公尺以下弱勢戶加發3萬生活補助金

    台南市加速災屋修繕。（南市水利局提供）

    台南市加速災屋修繕。（南市水利局提供）

    2025/09/12 20:22

    〔記者楊金城／台南報導〕災屋修繕又加碼擴大照顧弱勢，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天（12日）由指揮官陳金德宣布，針對災屋受損面積20平方公尺以下的弱勢戶，由賑災基金會加碼生活支持補助金3萬元，另將全面展開航拍清查作業，精準掌握復建狀況，確保不遺漏任何一戶。

    前進指揮所最近接連加碼，對災屋受損20平方公尺以下的家園復原慰助金加碼最高1萬元，對屋損20平方公尺以上的弱勢受災戶，加碼提供10萬元生活支持補助金，陳金德表示，行政院為擴大對弱勢戶的照顧，賑災基金會追加針對房屋受損面積20平方公尺以下的弱勢家庭，加發3萬元生活支持補助金，落實公平合理的照顧。

    此外，陳金德也指示各單位必須加速災屋修繕、拆除及補助金核撥，確保所有受災戶都能及時獲得協助；同時，地方政府也應再次逐戶清查，搭配航遙測、BigGIS及後續航拍作業，透過精準圖資提供判斷依據，協助復原工作的效率及準確性。

    今天會議中，台南市政府另提出營建廢棄物清運經費、社區照顧據點服務量能提升，以及避難收容處所安全改善等需求。前進指揮所要求相關部會加速研議，並全力支援地方，務必排除各種執行困難。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播