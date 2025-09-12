災屋修繕又加碼 受損20平方公尺以下弱勢戶加發3萬生活補助金

台南市加速災屋修繕。（南市水利局提供）

2025/09/12 20:22

〔記者楊金城／台南報導〕災屋修繕又加碼擴大照顧弱勢，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天（12日）由指揮官陳金德宣布，針對災屋受損面積20平方公尺以下的弱勢戶，由賑災基金會加碼生活支持補助金3萬元，另將全面展開航拍清查作業，精準掌握復建狀況，確保不遺漏任何一戶。

前進指揮所最近接連加碼，對災屋受損20平方公尺以下的家園復原慰助金加碼最高1萬元，對屋損20平方公尺以上的弱勢受災戶，加碼提供10萬元生活支持補助金，陳金德表示，行政院為擴大對弱勢戶的照顧，賑災基金會追加針對房屋受損面積20平方公尺以下的弱勢家庭，加發3萬元生活支持補助金，落實公平合理的照顧。

此外，陳金德也指示各單位必須加速災屋修繕、拆除及補助金核撥，確保所有受災戶都能及時獲得協助；同時，地方政府也應再次逐戶清查，搭配航遙測、BigGIS及後續航拍作業，透過精準圖資提供判斷依據，協助復原工作的效率及準確性。

今天會議中，台南市政府另提出營建廢棄物清運經費、社區照顧據點服務量能提升，以及避難收容處所安全改善等需求。前進指揮所要求相關部會加速研議，並全力支援地方，務必排除各種執行困難。

