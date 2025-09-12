女足抽血案遭監察院糾正 台師大認錯：落實制度改革

針對台師大女足抽血案，監察院今糾正台師大。圖為台師大校門口。（資料照）

2025/09/12 20:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足隊爆發「抽血換學分」案，扯出一連串霸凌及研究倫理問題，監察院今公布調查報告，通過糾正教育部及台師大。校方除了回應將深切檢討，也針對研究倫理、校園霸凌等方面訂出強化措施，並為教師增能，亦對競技系學生提出平衡學生課業與運動的4大措施，盼外界再找回對學校的信心。

台師大表示，將深切檢討，全力強化研究倫理及學生運動員支持保障機制，並全面配合教育部、國科會及衛福部之檢討與輔導，以最高標準落實制度改革。而校方已啟動多項改善措施，包括「強化研究倫理教育訓練」、「加強研究倫理審查及查核」，以及「成立研究參與者保護辦公室」等，確保研究參與者的權益。

請繼續往下閱讀...

同時也針對教師辦理「研究倫理」與「校園霸凌防治」2大核心議題的教師增能研習。並透過運動競技系開學時師生大集合機會，宣布調整「運動專長術科」課程、訂定「學士班學習輔導措施」、成立「運動員傷害防護與心理健康中心」、訂定《運動員心理健康安全管理規範》等4大措施，助學生兼顧課業與運動。

台師大強調，深知此次事件造成社會關注，亦以誠實面對問題為基礎，強化跨單位協作與監督，力求浴火重生，重建各界信任。而事件所帶來的裂痕，亦需要校內外共同以尊重與包容，理性與平和來修復。

