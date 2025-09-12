火鳳凰藝工隊第1200場公益演出 傳愛五甲教養院

火鳳凰藝工隊與舞之鼓表演藝團、鳳天神鼓等團隊一起到台南五甲教養院公益演出。（鳳天神鼓提供）

2025/09/12 20:05

〔記者劉婉君／台南報導〕由多位資深表演藝術工作者組成的「火鳳凰藝工隊」，長期投入公益，今（12）日南下到台南市歸仁區五甲教養院，透過歌仔戲、音樂與舞蹈表演，陪伴院生度過一段歡樂時光，也是藝工隊第1200場公益演出。

火鳳凰藝工隊為中部著名表演團體，團長YUKI吳碧雪擁有40年以上演出經驗，曾受邀赴日、中、港、澳等地演出，團隊公益巡演足跡遍及北、中、南的安養中心、護理之家、教養院等社福機構。4月藝工隊赴中國廈門交流表演時，台南市鼓樂協會理事長林韻慈也率領五甲教養院院生一同參與，雙方因而結識，並共同許下承諾，「要在台灣再為孩子們演一場戲。」因而促成今天在五甲教養院的公益演出。

火鳳凰藝工隊與舞之鼓表演藝團、鳳天神鼓等團隊，融合傳統與現代的演出方式，以音樂、歌唱與舞蹈為主軸，劇場藝術為核心，巧妙結合民俗技藝與現代舞風（如肚皮舞、民族舞、街舞、爵士舞等），重新演繹經典歌仔戲，傳遞藝術之美與人性光輝。

藝工隊成員也帶領院生體驗歌仔戲的唱腔、身段與角色扮演，現場氣氛歡樂，希望讓院生在掌聲與戲曲中，看見世界的溫柔與美好。

