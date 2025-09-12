為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南北門首次推廣金目鱸契作養殖 初期目標30公頃

    台南北門養殖漁業發達，農會首次嘗試推廣契作金母鱸魚，圖為捕撈虱目魚。（記者楊金城攝）

    台南北門養殖漁業發達，農會首次嘗試推廣契作金母鱸魚，圖為捕撈虱目魚。（記者楊金城攝）

    2025/09/12 19:58

    〔記者楊金城／台南報導〕台南北門區首次推廣金目鱸契作養殖，農會與良興水產食品、全興飼料公司合作，初期契作目標30公頃，希望提高養殖漁民的收益，農會即日起受理漁民登記至30公頃截止。

    北門區養殖魚種以虱目魚、龍膽石斑、午仔魚為主，北門區農會總幹事陳柏凱指出，推廣契作養殖金目鱸魚讓漁民有不同的選擇，良興水產食品主攻外銷市場，金目鱸銷往澳洲、加拿大及美國，契作金目鱸可穩定養殖漁民的收入，不怕養魚還要找銷路。

    陳柏凱說，北門契作金目鱸期能達到雙贏，既能保障漁民收益，提升產銷效率，也為北門養殖漁業注入新競爭力。尤其台灣的金目鱸在國際市場嶄露頭角，透過契作推廣，有助建立品牌、拓展海外市場。

    良興水產受邀到北門農會召開契作金目鱸說明會，初步契作養殖面積30公頃先試水溫，受理登記契作每單位面積為5分地，只要養殖1台斤以上的金目鱸就可保價收購。因北門漁民不了解金目鱸生產、加工，農會預計11月帶團參訪良興在屏東的專業養殖魚塭、冷凍加工廠，讓參與契作的漁民了解如何養殖、後續加工。

    台南北門區農會首次推廣金目鱸契作養殖。（記者楊金城攝）

    台南北門區農會首次推廣金目鱸契作養殖。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播