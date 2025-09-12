台南北門首次推廣金目鱸契作養殖 初期目標30公頃

台南北門養殖漁業發達，農會首次嘗試推廣契作金母鱸魚，圖為捕撈虱目魚。（記者楊金城攝）

2025/09/12 19:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門區首次推廣金目鱸契作養殖，農會與良興水產食品、全興飼料公司合作，初期契作目標30公頃，希望提高養殖漁民的收益，農會即日起受理漁民登記至30公頃截止。

北門區養殖魚種以虱目魚、龍膽石斑、午仔魚為主，北門區農會總幹事陳柏凱指出，推廣契作養殖金目鱸魚讓漁民有不同的選擇，良興水產食品主攻外銷市場，金目鱸銷往澳洲、加拿大及美國，契作金目鱸可穩定養殖漁民的收入，不怕養魚還要找銷路。

陳柏凱說，北門契作金目鱸期能達到雙贏，既能保障漁民收益，提升產銷效率，也為北門養殖漁業注入新競爭力。尤其台灣的金目鱸在國際市場嶄露頭角，透過契作推廣，有助建立品牌、拓展海外市場。

良興水產受邀到北門農會召開契作金目鱸說明會，初步契作養殖面積30公頃先試水溫，受理登記契作每單位面積為5分地，只要養殖1台斤以上的金目鱸就可保價收購。因北門漁民不了解金目鱸生產、加工，農會預計11月帶團參訪良興在屏東的專業養殖魚塭、冷凍加工廠，讓參與契作的漁民了解如何養殖、後續加工。

