韓流來襲！霹靂布袋戲重出江湖 澎湖縣運展現多元風貌

韓團女孩李晧禎、金賢姈參加澎湖縣運，為澎湖掀起韓流風潮。（記者劉禹慶攝）

2025/09/12 19:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣第69屆縣運今（12）日在縣立體育館盛大開幕，由韓團女孩李晧禎、金賢姈引領選手進場，讓人眼睛為之一亮。陪同中生代成長茁壯的霹靂布袋戲偶，也現身會場，與小朋友互動，代表文化傳承意味，讓今年縣運充滿傳統與現代、國際的多重文化呈現。

今年澎湖縣運會計有帆船、木球，以及國小足球、籃球、游泳、棒球、羽球、桌球、滑輪溜冰共13項競技，值得一提的是，本屆開始納入適應體育，增加特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目，首先試辦60公尺、鉛球及立定跳遠，落實運動平權。

今日重頭戲開幕典禮的暖場節目，有童年回憶殺霹靂劇場戲偶葉小釵、一頁書和大家互動，主節目邀請澎防部戰鼓隊、明圓幼兒園演出太鼓及最近很夯的國武術、還有縣內社區舞蹈組合演出舞蹈嘉年華、夜幕低垂時觀賞火舞演出，再邀請韓國職棒、國際啦啦隊的雙星組合李晧禎、金賢姈引領選手進場，會中表揚各鄉市、學校推薦的體育有功人員，計有張淯婷等18人。

今年縣運報名踴躍共有隊職員選手近3000人參加，開幕式邀請在韓國職棒、國際啦啦隊活動常出現的李晧禎、金賢姈組合，2人形象健康、舞台感十足，媒體稱為「韓國啦啦隊女神」，今年雙星聯手跨海來澎湖，為澎湖縣運揭開序幕，消息揭露後，澎湖機場今就湧入追星人潮，並一路跟隨至體育場，韓流威力不容小覷。

霹靂布袋戲人偶現身澎湖縣運會場，與小朋友親切互動。（記者劉禹慶攝）

