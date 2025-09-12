視力3.0？他揪出滿福堡照片「有根捲毛」 麥當勞回應了

麥當勞位於捷運忠孝復興站的廣告看板，照片中滿福堡的麵包上竟出現一根捲毛。（網友@apersonmy120授權使用，本報合成）

2025/09/12 19:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友昨天在社群平台發文說，麥當勞位於捷運忠孝復興站的廣告看板，照片中滿福堡的麵包上竟出現「一根捲毛」。照片一出立刻引發網友熱議，不少人傻眼直呼：「你的視力是3.0嗎？」本報到場查證發現，看板尚未撤換，現場吸引許多人搶拍「那根毛」；麥當勞先前回應媒體，將更換看板。

原PO昨天晚上在Threads上發文說，忠孝復興站往文湖線方向的麥當勞廣告看板中，滿福堡的麵包上竟然有一根毛，還驚呼：「是什麼新的行銷手法嗎？」

請繼續往下閱讀...

根據原PO貼出的影片可見，看板上的漢堡麵包皮放大後，赫然出現一根「捲毛」；但若不放大觀看，根本難以察覺。不少網友留言，「問題是你怎麼發現的？」「眼睛太利了吧」、「你的視力是3.0嗎？」「超好笑」、「你是怎麼看到的？還是你對毛會過敏？」甚至還有網友「實地考察」，表示看板照片中真的有毛。

將看板中的漢堡麵包皮放大後赫然出現一根「捲毛」。（網友@apersonmy120授權使用）

但若非放大，根本看不出來。（網友@apersonmy120授權使用）

本報到場查證發現，看板尚未撤換。（即時新聞攝影小組攝）

本報到場查證發現，看板尚未撤換。（即時新聞攝影小組攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法