為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    視力3.0？他揪出滿福堡照片「有根捲毛」 麥當勞回應了

    麥當勞位於捷運忠孝復興站的廣告看板，照片中滿福堡的麵包上竟出現一根捲毛。（網友@apersonmy120授權使用，本報合成）

    麥當勞位於捷運忠孝復興站的廣告看板，照片中滿福堡的麵包上竟出現一根捲毛。（網友@apersonmy120授權使用，本報合成）

    2025/09/12 19:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網友昨天在社群平台發文說，麥當勞位於捷運忠孝復興站的廣告看板，照片中滿福堡的麵包上竟出現「一根捲毛」。照片一出立刻引發網友熱議，不少人傻眼直呼：「你的視力是3.0嗎？」本報到場查證發現，看板尚未撤換，現場吸引許多人搶拍「那根毛」；麥當勞先前回應媒體，將更換看板。

    原PO昨天晚上在Threads上發文說，忠孝復興站往文湖線方向的麥當勞廣告看板中，滿福堡的麵包上竟然有一根毛，還驚呼：「是什麼新的行銷手法嗎？」

    根據原PO貼出的影片可見，看板上的漢堡麵包皮放大後，赫然出現一根「捲毛」；但若不放大觀看，根本難以察覺。不少網友留言，「問題是你怎麼發現的？」「眼睛太利了吧」、「你的視力是3.0嗎？」「超好笑」、「你是怎麼看到的？還是你對毛會過敏？」甚至還有網友「實地考察」，表示看板照片中真的有毛。

    在 Threads 查看

    將看板中的漢堡麵包皮放大後赫然出現一根「捲毛」。（網友@apersonmy120授權使用）

    將看板中的漢堡麵包皮放大後赫然出現一根「捲毛」。（網友@apersonmy120授權使用）

    但若非放大，根本看不出來。（網友@apersonmy120授權使用）

    但若非放大，根本看不出來。（網友@apersonmy120授權使用）

    本報到場查證發現，看板尚未撤換。（即時新聞攝影小組攝）

    本報到場查證發現，看板尚未撤換。（即時新聞攝影小組攝）

    本報到場查證發現，看板尚未撤換。（即時新聞攝影小組攝）

    本報到場查證發現，看板尚未撤換。（即時新聞攝影小組攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播