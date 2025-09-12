全國漁民節表揚37漁民 澎湖「海女」李美金守護一甲子傳承潮間帶智慧

總統賴清德表揚獲模範漁民的澎湖的李美金（右），她以60年海女經驗傳承潮間帶智慧，不管春夏秋冬都守護海洋文化。（記者羅國嘉攝）

2025/09/12 18:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水區漁會承辦的「全國漁民節」今（12日）在淡水漁人碼頭登場，現場表揚37位漁民，其中獲模範漁民的澎湖李美金以60年海女經驗傳承潮間帶智慧，不管春夏秋冬都守護海洋文化；獲模範外籍船員的「阿龍」，不只是淡水漁會的船長，更曾救過一位釣客。

全國漁民節今天登場，總統賴清德表揚12位模範漁民，年齡層從35歲至70歲，涵蓋青年、中壯年與資深漁業工作者，其中包括3位女性漁民，展現漁業的多樣化與包容性。其中鄭瑞隆為照顧高齡父母返鄉接手漁業，推動產銷履歷，並取得全台首張農產品加工廠登記證（水產類），建構穩定供應鏈；李美金投身漁業一甲子，有海女之稱，傳承潮間帶智慧，溫柔守護澎湖海洋文化。

另外，新北5區漁會推薦人選也全部獲獎，共有2位模範漁民、3位優秀漁民及1位模範外籍船員，女性漁民佔3位。其中模範漁民淡水區李明樺以低環境衝擊作業模式守護海洋，並推廣萬里蟹漁業文化與食魚教育；瑞芳區余孟怡以「鼻頭漁港散步地圖」推廣觀光，並舉辦超過300場淨灘、海保講座，深耕在地文化。

優秀漁民金山區趙麗香發起社區共餐，關懷弱勢；萬里區蔡岳翰配合研究單位進行海洋監測，貢獻科學數據；貢寮區陳吳素真堅持不過度採捕，無私傳承九孔鮑養殖與採集技術；模範外籍船員印尼籍阿龍協助同鄉溝通，並曾英勇救起落海釣客。

侯友宜表示，新北持續推動永續漁業，是6都唯一劃設水產動植物保育區、率先推行刺網漁具實名制，並輔導近7成漁船轉型。另推動「嗨漁港」計畫，改造28處漁港，使其兼具漁業、觀光與海洋教育多元功能。全國漁民節系列活動明續在淡水漁人碼頭舉行，包含市集、音樂會、趣味技藝競賽與漁業體驗DIY。

新北市長侯友宜表揚貢寮區優秀漁民陳吳素真（右）。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德表揚淡水區漁會模範漁民李明樺（右）。（記者羅國嘉攝）

