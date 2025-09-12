綠營狂轟大里掩埋場34萬噸垃圾 文山焚化爐停擺6年內幕曝光

文山焚化爐使用近30年，設備老舊屆齡汰換迫在眉睫，挨批更新工程延宕6年，還卡在發包流程 。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場遭質疑已堆置垃圾多達34萬噸，不僅綠營議員、立委砲轟，也引發文山焚化爐工程延宕問題。環保局表示，文山廠改BOT引入民間投資，不僅將焚化爐汰舊換新，更發展再生能源，完工每日垃圾處理量將從600噸大幅提升至900噸，提高50%，且各項空氣污染物減量達44%至90%，再生能源發電效率更由15%提升至25%以上，預期最快2029年首座新爐將完工。

文山焚化爐使用近30年，設備老舊屆齡汰換迫在眉睫，被綠營批評，工程卡在發包流程、停擺6年，環保局指出，前市府於2018年原預計一次性編列10億元市府預算辦理文山焚化爐部分整改工程，只增加處理量約18%，發電效率只從15%提昇至18%，污染物亦沒有大幅減少，且同樣每年需再編列垃圾委託處理費用，焚化設施仍有持續老舊等問題未解。

另有關投資成本部分，市府無須一次性編列大筆預算辦理焚化爐興建，只需與目前相同方式編列每噸垃圾處理費用給廠商，且未來每噸垃圾交付給廠商的費用，與最近3年內其他同樣投資模式蓋新爐的縣市相比，台中花費單價中間合理，且30年後促參合約期滿，該焚化廠將歸市府所有，可持續自主處理台中市的垃圾。

針對大里掩埋場垃圾量問題，環保局指出，大里掩埋場並無滿載並嚴守環境規範，依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一，當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，有進有出，2023年就開始將大里掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，截至目前已運回焚化垃圾約2萬8000噸。

此外，大里掩埋場目前暫置約38萬5185噸垃圾，以汰舊換新處理費用每噸1066元計算，處理費用約4億1000餘萬元，非外界所稱37億元；暫置垃圾也以焚化底渣再生粒料覆蓋及噴灑除臭劑除臭，並搭配加強覆網防止垃圾飛散，確保周邊環境衛生不受影響。

環保局補充，臨時辦公室主要作為掩埋場業務單位人員辦公之用，同時也可供環保局走動式督導處理公務處所，內部辦公桌椅由大里區清潔隊回收再利用，並無再花經費購買或裝潢。

