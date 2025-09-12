澎湖海事學校進軍全國技藝競賽開訓 師生高喊「再創榮耀」

國立澎湖海事全國技藝競賽開訓典禮，希望延續昔日佳績。（澎水提供）

2025/09/12 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖海事學校今（12）日在國際視訊教室舉行「全國技藝競賽開訓儀式」，今年除了傳統的海事水產類項目，澎水再次挑戰工業類「汽車修護」職種，展現學校技職教育多元化發展的雄心。

全國技藝競賽將於11月登場，澎水指導教師與參訓學生5月起就犧牲假期及暑假，全心投入艱辛訓練。國立澎湖海事歷年在全國技藝競賽中表現亮眼，榮獲全國海事類學校之冠，戰績斐然，奠定在全國舞台的領先地位。今年全體師生更以「再創榮耀」為目標，全力備戰，期盼延續輝煌紀錄。

身為澎湖縣唯一的技術型高中，國立澎湖海事肩負培育澎湖子弟專業技能與良好職業道德的使命。學校積極申請各類競爭型計畫，持續爭取教學資源與改善軟硬體設備，營造優質的學習環境。這次開訓更獲得各界熱情支持，包括學校家長會的大力協助、台北市澎湖縣同鄉會、澎水全國校友會、澎湖澎水校友會的慷慨贊助，以及高雄市澎水校友會長期對優良教師的獎勵金支持。

家長會長歐益澄也到場，準備飲料與雞排，慰勞長期投入訓練的師生。顏嘉禾校長則在致詞中特別感謝所有長期支持學校發展的單位與校友，勉勵參訓同學，「技藝競賽是展現自信與成果的最佳舞台。澎水同學們已經證明自己具備全國一流的實力，今年更要再接再厲，為自己、也為澎湖海事再創榮耀！」

家長會長歐益澄致贈紅包鼓勵選手，由校長顏嘉禾（右）代表接受。（澎水提供）

