日月潭萬人泳渡9/28登場 視障泳士感人故事躍大銀幕

日月潭萬人泳渡將於9月28日舉行，縣府12日召開記者會，宣布今年共有2萬4736人報名參加。（記者張協昇攝）

2025/09/12 18:49

〔記者張協昇／南投報導〕2025日月潭萬人泳渡將於9月28日舉行，縣府今（12日）召開記者會，宣布今年共有2萬4736人報名參加，包括來自35國的361名國際泳士及130名身障泳士共同挑戰，盼藉由泳渡活動結合觀光，行銷日月潭美麗的湖光山色，吸引更多國內外遊客來南投旅遊。

今年萬人泳渡還有一項令人感動的亮點，由縣府新聞及行政處全力協拍的電影《突破：三千米的泳氣》，以7位視障泳士挑戰日月潭為題材，讓日月潭萬人泳渡首度躍上大銀幕。昨記者會也播放該片預告片，10月3日將於全台上映。

請繼續往下閱讀...

南投副縣長王瑞德表示，萬人泳渡前一天，即9月27日，縣府也將與中華民國游泳協會合辦第12屆日月潭公開水域游泳錦標賽，盼藉由舉辦國際游泳賽事，邀請國際菁英選手參賽，讓日月潭展現國際級能量，也將南投及台灣推向世界舞台。

王瑞德指出，除了今年9月的日月潭泳渡盛會，南投10月份還有一系列重量級活動，包括10月4日至12日，將在中興新村舉辦世界茶業博覽會，邀請大家一同品茗南投好茶；10月10日雙十國慶，南投縣首度承辦的國慶焰火，更將在貓羅溪畔絢麗綻放，呈現南投最美麗風貌，邀請民眾來南投白天逛茶博、夜晚賞焰火。

2025日月潭萬人泳渡將於9月28日舉行。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法