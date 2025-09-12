週六飆36度注意防曬 山區午後慎防大雨

週六高溫上看36度，紫外線指數也偏高，氣象署提醒，若要外出請多補充水分，注意防曬，建議攜帶雨具備用。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕週六（13日）各地天氣多雲到晴為主，高溫上看36度，紫外線指數偏高；台東、恆春半島有零星陣雨，午後各山區也可能出現較大雨勢。外出請多補充水分，注意防曬，也建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週六各地大多為多雲到晴，台東、恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨機率，午後在各地山區及西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中山區有局部大雨發生，請留意午後天氣變化。

溫度方面，各地高溫普遍32到35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生機率。離島澎湖、金門、馬祖晴時多雲，氣溫27到32度。

天氣風險公司指出，週末受太平洋高壓影響，白天高溫仍明顯，大台北、西半部內陸地區受東南風沉降作用，局部有36度或以上高溫，午後降雨也大多集中在近山區，其餘平地局部仍有短暫陣雨機會。

下週一到下週二，晨間在東半部到恆春半島有短暫陣雨機會，白天各地為晴或多雲時晴天氣，維持高溫炎熱，大台北地區因沉降作用降雨較不明顯，但持續炎熱高溫，大台北、西半部內陸地區局部氣溫仍可達36度或以上。

紫外線指數方面，各縣市均達過量級，外出請注意防曬，多補充水分。

空氣品質方面，週六環境風場為東南風，全台風速弱，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

