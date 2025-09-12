不丹國王表妹首來台展覽「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」南美館登場

喜馬拉雅藝術家金柏麗與才仁・夏爾帕首度來台展出。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館與雙清文教基金會攜手推出「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」特展，今（12）日舉行開幕式焦點之一，不丹國王的表妹、藝術家金柏麗（Zimbiri）首度登台展出，現場分享創作故事與文化脈絡，帶來令人驚豔的藝術視野。

金柏麗表示，這是美術館首次舉辦喜馬拉雅當代藝術專題展，對她而言極具里程碑意義，因為傳統與當下在此交會並展開對話。她感謝美術館為展覽打開大門，更肯定當代喜馬拉雅藝術的價值與聲音。她說，這不僅是一場展覽，更是一種慶祝──慶祝他們的來源，也慶祝未來的方向。喜馬拉雅承載深厚的文化、精神與藝術傳統，如今能看見這些根源延續、轉化，並以新形式呈現，讓她深感榮幸。

「藝術一直是我理解世界的方式，既是對過去的致敬，也是對當下的探索。」金柏麗強調，能在這樣的歷史性場合與其他喜馬拉雅藝術家共同展出，讓她既謙卑又受鼓舞。她期盼展覽能啟發觀者，持續引發藝術對話。此次首度來台，民間友人更特別為她準備阿里山冠軍咖啡，設計融入不丹藝術元素，展現台灣的溫暖款待。

金柏麗的創作深受不丹自然景觀與佛教信仰影響，不丹藝術色彩以藍、紅、綠等色彩為主調，並融入五色經幡的象徵，藍代表天空、紅象徵杜鵑花與熱情、綠則代表山林與生命，五色經幡更傳遞祝福與希望。她的藝術語彙不僅呈現山國風貌，也承載著文化與情感的深刻意涵。

展覽另有來自尼泊爾的藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）參與，他曾代表尼泊爾登上2022年威尼斯雙年展舞台，創作以符號重組與視覺再造為核心，將宗教圖像與當代語言銜接，挑戰神聖性與消費化的邊界。他透露，早在1988年就曾來台南就學4年，如今回到台南，心境就像重返故鄉般親切。

「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」展期自即日起至2026年1月4日止。

金柏麗作品「迷宮之輪」。（記者洪瑞琴攝）

藝術家才仁・夏爾帕作品「隊長—崛起」。（記者洪瑞琴攝）

