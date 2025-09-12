「女生40歲以上還有客群嗎？」 她身家曝出 網暴動：不想努力了

原PO自曝身家高達1億7千萬，掀起網友熱議。示意圖。（路透）

2025/09/12 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱40多歲的女網友近日在Dcard發文，直率詢問「40歲以上的女生還有客群嗎？」坦言自己至今未婚、也離過婚，並不打算生育，讓她開始懷疑自己在婚戀市場上的價值。不過，她也隨即自曝身家高達1億7千萬，掀起網友熱議，甚至有不少男性網友留言直呼「我不想努力了」。

這位女網友表示，自己年輕時長相亮眼，曾被視為「女神級」人物，但長年陷入戀愛腦狀態，錯失了不少穩定發展的機會。如今年過40，回過頭來才發現，曾經那些與她條件相當的對象，如今「也有嫩妹可以選」，不再會將目光放在像她這樣的女性身上。

她無奈提到，雖然自己仍然想結婚，卻面臨許多現實考量，「不打算生育的對象會考慮我嗎？離過婚的會考慮我嗎？」更表示自己「不想為了財產隨便嫁給想財富自由的人」，一方面自己沒有親人，不想留下遺產給政府，又害怕相差太多的婚姻會有風險，甚至開玩笑說「結婚又怕被謀殺啦」。

貼文最後，她也坦言：「唉，老阿姨的市場在哪裡？有沒有和我一樣實力相當的對象，一起享受剩下的人生，不用擔心對方的來意？」

這篇貼文一出，立刻引發熱烈回應。不少男網友驚呼財力驚人：「我不想努力了」、「什麼阿姨，是寶貝」。也有網友給出實際建議：「現在40+的女性其實很有魅力，不用看低自己」、「條件這麼好，選擇權還是掌握在你手上」、「有錢還有外在還在擔心什麼

」、「年紀其實還好，會打扮長的正，有運動一樣非常有市場」、「40歲還很正，我看過很多，現在的科技太發達了跟20幾歲差不多的也有。」

受到熱烈回應，原PO也在文末留言感謝所有留言者：「謝謝大家都對我很好，講出自己的想法。訊息太多了，我會慢慢回覆完。」

