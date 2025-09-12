為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    太平洋高壓有「破口」午後雷雨到週末 下週又有熱帶系統發展機率

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/09/12 18:08

    〔記者吳亮儀／台北報導〕上午高溫炎熱、下午午後雷陣雨天氣持續到週末！中央氣象署預報，明、後兩天假日仍要注意午後雷陣雨，要到下週一、二兩天（15、16日）天氣才會較穩定。氣象署也指出，下週有熱帶擾動訊號，熱帶性低氣壓有機會發展。

    氣象署預報員劉沛滕說，這個週末假日天氣和近期類似，各地多雲到晴，上午炎熱、午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率，「這是因為太平洋高壓有點小『破洞』，所以近期午後雷陣雨稍微多了一些」。

    劉沛藤指出，下週一、二兩天太平洋高壓就重新增強、更完整，各地一樣是上午高溫炎熱，午後僅剩下南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。他指出，下週三（17日）之後天氣變化較大，太平洋高壓往東北退，會把南邊空間留給低壓雲系發展。

    「下週三之後是相對適合低壓擾動發展的環境，少部分預報模式有看到熱帶性低氣壓發展的跡象」，劉沛滕指出，但目前的預報沒有一致性，之後會不會有颱風？還要慢慢觀察。

    劉沛滕說，下週三之後有水氣從東邊來，午後雷陣雨明顯，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第一週（13日到19日）天氣晴朗炎熱，東半部有零星降雨，午後中南部及山區有局部短暫雷陣雨。第二週（20日到27日） 低壓帶影響，環境場水氣增多，並轉為東北風、高溫有下降機會。氣象署也提醒，9月底前西北太平洋有熱帶擾動生成訊號，要留意最新預報。

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    近期仍受太平洋高壓影響，上午炎熱、下午有午後雷陣雨。（取自氣象署官網）

    近期仍受太平洋高壓影響，上午炎熱、下午有午後雷陣雨。（取自氣象署官網）

