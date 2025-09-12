加熱菸10/11起合法開賣！首波核准8菸草柱、3載具

加熱菸最快10月11日就能在市面上合法販售。（資料照）

2025/09/12 17:14

〔記者邱芷柔／台北報導〕國健署7月29日宣布，美、日兩家大型菸商共有14項加熱菸產品獲得「有條件通過」，但仍須完成最後的上市前文件審核才能販售。國健署今（12日）表示，已有業者完成核定，包含8品項菸草柱及3款組合元件，最快10月11日就能在市面上合法販售。

「菸害防制法」2023年3月22日修法後，要求加熱菸等指定菸品需經過健康風險評估才能上市販售，衛福部國健署經過2年審查，今年7月29日公布美、日大型菸商的14項加熱菸品有條件通過審查，不過業者仍需完成上市前文件核定，才可販售。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，目前共有2家業者、14個品項的加熱菸申請案獲得「有條件通過」核定，這次已有一家完成最後上市前文件審查，率先取得上市資格，核定內容包括8個品項的菸草柱及3款組合元件（加熱菸載具），最快自10月11日起即可依規合法販售。至於另一家仍有6個品項，含2款載具，尚在審核程序中。

羅素英強調，產品一旦上市，中央與地方政府將同步展開專案稽查，重點包括禁止販售給孕婦及未滿20歲青少年、加強取締青少年違法使用，並以「神秘客」方式檢測業者是否落實規範，查獲違規案件將定期公布。

國健署也提醒，雖然部分加熱菸已獲准上市，但未經核准的產品仍禁止輸入或攜帶入境。國健署呼籲，任何形式的菸品都會危害健康，吸菸者可善用全台約2700家合約醫事機構的戒菸服務，或撥打免費戒菸專線「0800-636363」、加入LINE官方帳號（@tsh0800636363），由專業人員協助量身訂製戒菸計畫，早日擺脫菸癮。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

