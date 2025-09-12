為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南下營區災屋2500戶 公所出動無人機勘查

    下營公所雇用無人機拍攝受災屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。（公所提供）

    下營公所雇用無人機拍攝受災屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。（公所提供）

    2025/09/12 17:24

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風造成台南市下營區有近2500戶房屋受損申請家園復原慰助金，其中120戶弱勢戶房屋由慈善團體或中央媒合廠商協助修繕；下營區公所為加速屋損面積調查，提升屋損審核準確性及掌握弱勢戶修繕範圍，雇用無人機拍攝屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。

    下營區長李宗翰表示，災屋大多是老舊三合院，由於房屋密集且遮蔽物多，傳統人力調查不易，且屋頂損壞亦無法攀爬進行詳細調查，公所特別與擎壤科技公司合作，針對民眾提供屋損照片不明確且現場調查困難，以及弱勢戶修繕調查範圍較大者，委由廠商利用無人機技術進行詳細拍攝，提供清楚照片及調查資料作為公所審核依據，弭平受損面積爭議，並提供修繕設計參考。受災戶申復慰助金，也會請無人機廠商協助調查，以科學工具達到公平合理的行政裁量。

    下營區由農業部農水署認養，與公所媒合營造廠商修繕受損20平方米以上的受災戶，總計有87戶簽約戶，施工中43戶，已完工41戶（其中弱勢戶11戶）。

    台南市目前累計受理家園復原慰助金5萬2千多件，核撥金額達11億8千多萬元，核撥率破99.6%。17災區公所對受損20平方米以上申請5萬、10萬慰助金案件，如有受損面積疑義，也會抽查實勘。受損20平方米以下家園復原慰助金1萬元，除南市府發放外，中央也比照加碼發1萬。

    下營公所雇用無人機拍攝受災屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。（公所提供）

    下營公所雇用無人機拍攝受災屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。（公所提供）

    台南下營災屋修繕。（公所提供）

    台南下營災屋修繕。（公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播