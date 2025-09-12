台南下營區災屋2500戶 公所出動無人機勘查

下營公所雇用無人機拍攝受災屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。（公所提供）

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風造成台南市下營區有近2500戶房屋受損申請家園復原慰助金，其中120戶弱勢戶房屋由慈善團體或中央媒合廠商協助修繕；下營區公所為加速屋損面積調查，提升屋損審核準確性及掌握弱勢戶修繕範圍，雇用無人機拍攝屋損範圍，藉以有效準確判讀屋損面積，作為慰助金審核及弱勢戶修繕之輔助利器。

下營區長李宗翰表示，災屋大多是老舊三合院，由於房屋密集且遮蔽物多，傳統人力調查不易，且屋頂損壞亦無法攀爬進行詳細調查，公所特別與擎壤科技公司合作，針對民眾提供屋損照片不明確且現場調查困難，以及弱勢戶修繕調查範圍較大者，委由廠商利用無人機技術進行詳細拍攝，提供清楚照片及調查資料作為公所審核依據，弭平受損面積爭議，並提供修繕設計參考。受災戶申復慰助金，也會請無人機廠商協助調查，以科學工具達到公平合理的行政裁量。

下營區由農業部農水署認養，與公所媒合營造廠商修繕受損20平方米以上的受災戶，總計有87戶簽約戶，施工中43戶，已完工41戶（其中弱勢戶11戶）。

台南市目前累計受理家園復原慰助金5萬2千多件，核撥金額達11億8千多萬元，核撥率破99.6%。17災區公所對受損20平方米以上申請5萬、10萬慰助金案件，如有受損面積疑義，也會抽查實勘。受損20平方米以下家園復原慰助金1萬元，除南市府發放外，中央也比照加碼發1萬。

台南下營災屋修繕。（公所提供）

