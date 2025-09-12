為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    飼主失鸚鵡砸10萬尋鳥 民抓到1隻卻非「小寶」獎金沒了

    鸚鵡「小寶」飛失12天至今無所獲，飼主相當著急。（資料照）

    鸚鵡「小寶」飛失12天至今無所獲，飼主相當著急。（資料照）

    2025/09/12 17:13

    〔記者湯世名／彰化報導〕扼腕！彰化縣1名顏姓民眾飼養的金頭凱特鸚鵡「小寶」走失，12天來下落不明，他狠砸10萬元重金尋鳥，希望把小寶找回來，連日來不少熱心民眾協尋，只要有人找到鸚鵡都PO上網詢問「是誰家走失的？」今天（12日）有民眾抓到1隻鸚鵡，不過失主獲報趕往認領時失望說不是「小寶」，網友直呼「與10萬元擦肩而過」，不要氣餒繼續努力。

    顏姓民眾在小寶飛離12天當中，每天心急如焚，6日曾PO文稱找到小寶並歸還者將重賞6萬6000元，不過仍無所獲，9日再加碼到10萬元，希望砸重金讓大家一起來尋鳥，趕快把小寶找回來。他強調，10萬元是抓到小寶的答謝獎金，抓到歸還後絕對不會有法律上的糾紛，例如侵占這類的法律問題，大家不用擔心。

    連日來不少熱心網友提供訊息，還有網友只要有尋獲鸚鵡都上網找失主，希望能幫鸚鵡找到主人，甚或幫助尋回「小寶」。有網友說，每個人看到有鸚鵡尋獲，都會想到小寶；還有網友說「與10萬元擦肩而過」，大家再繼續努力一起找小寶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播