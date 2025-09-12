飼主失鸚鵡砸10萬尋鳥 民抓到1隻卻非「小寶」獎金沒了

鸚鵡「小寶」飛失12天至今無所獲，飼主相當著急。（資料照）

2025/09/12 17:13

〔記者湯世名／彰化報導〕扼腕！彰化縣1名顏姓民眾飼養的金頭凱特鸚鵡「小寶」走失，12天來下落不明，他狠砸10萬元重金尋鳥，希望把小寶找回來，連日來不少熱心民眾協尋，只要有人找到鸚鵡都PO上網詢問「是誰家走失的？」今天（12日）有民眾抓到1隻鸚鵡，不過失主獲報趕往認領時失望說不是「小寶」，網友直呼「與10萬元擦肩而過」，不要氣餒繼續努力。

顏姓民眾在小寶飛離12天當中，每天心急如焚，6日曾PO文稱找到小寶並歸還者將重賞6萬6000元，不過仍無所獲，9日再加碼到10萬元，希望砸重金讓大家一起來尋鳥，趕快把小寶找回來。他強調，10萬元是抓到小寶的答謝獎金，抓到歸還後絕對不會有法律上的糾紛，例如侵占這類的法律問題，大家不用擔心。

連日來不少熱心網友提供訊息，還有網友只要有尋獲鸚鵡都上網找失主，希望能幫鸚鵡找到主人，甚或幫助尋回「小寶」。有網友說，每個人看到有鸚鵡尋獲，都會想到小寶；還有網友說「與10萬元擦肩而過」，大家再繼續努力一起找小寶。

