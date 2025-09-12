獲APEX五星航空獎 星宇：已躋身業界全球頂尖7％

星宇航空蟬聯APEX五星航空獎。（星宇航空提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕航空乘客體驗協會APEX在加州舉辦2026 APEX大獎頒獎典禮，星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項（2026 Five Star Global Airline），由北美公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。這是星宇航空繼今年榮獲SKYTRAX五星航空殊榮後，再度獲得國際肯定。

星宇航空表示，去年首度獲得APEX五星主要航空殊榮（Five Star Major Airline），隨著今年航網拓展與營運規模擴大，再進一步獲得全球旅客高度肯定，晉升「全球五星航空」（Five Star Global Airline）行列。

星宇航空執行長翟健華說，能再次獲得APEX五星航空獎殊榮深感榮幸，星宇航空始終致力於提供旅客精品級的服務，並十分重視每位旅客的意見與回饋，這些回饋將成為改進與成長的燃料，推動星宇航空在設備及服務上不斷提升，未來星宇航空將保持五星航空品質，帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行體驗。

APEX五星航空評鑑是全球唯一依據旅客真實評價進行評選的航空獎項，今年搜集來自超過600家航空公司、百萬趟飛行旅程的旅客回饋，並由獨立第三方稽核公司認證。星宇航空表示，全球僅有40家航空公司獲得APEX的五星殊榮獎項，也代表星宇航空已躋身全球前7%頂尖航空公司的行列。

星宇航空指出，繼今年首度榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮後，星宇航空再度榮獲APEX五星航空獎項，代表整體服務品質獲得全球旅客一致肯定。未來星宇航空將持續拓展航網及機隊規模，同時堅守服務品質與飛安標準。

星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項（2026 Five Star Global Airline），由北美分公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。（星宇航空提供）

