為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獲APEX五星航空獎 星宇：已躋身業界全球頂尖7％

    星宇航空蟬聯APEX五星航空獎。（星宇航空提供）

    星宇航空蟬聯APEX五星航空獎。（星宇航空提供）

    2025/09/12 17:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕航空乘客體驗協會APEX在加州舉辦2026 APEX大獎頒獎典禮，星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項（2026 Five Star Global Airline），由北美公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。這是星宇航空繼今年榮獲SKYTRAX五星航空殊榮後，再度獲得國際肯定。

    星宇航空表示，去年首度獲得APEX五星主要航空殊榮（Five Star Major Airline），隨著今年航網拓展與營運規模擴大，再進一步獲得全球旅客高度肯定，晉升「全球五星航空」（Five Star Global Airline）行列。

    星宇航空執行長翟健華說，能再次獲得APEX五星航空獎殊榮深感榮幸，星宇航空始終致力於提供旅客精品級的服務，並十分重視每位旅客的意見與回饋，這些回饋將成為改進與成長的燃料，推動星宇航空在設備及服務上不斷提升，未來星宇航空將保持五星航空品質，帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行體驗。

    APEX五星航空評鑑是全球唯一依據旅客真實評價進行評選的航空獎項，今年搜集來自超過600家航空公司、百萬趟飛行旅程的旅客回饋，並由獨立第三方稽核公司認證。星宇航空表示，全球僅有40家航空公司獲得APEX的五星殊榮獎項，也代表星宇航空已躋身全球前7%頂尖航空公司的行列。

    星宇航空指出，繼今年首度榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮後，星宇航空再度榮獲APEX五星航空獎項，代表整體服務品質獲得全球旅客一致肯定。未來星宇航空將持續拓展航網及機隊規模，同時堅守服務品質與飛安標準。

    星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項（2026 Five Star Global Airline），由北美分公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。（星宇航空提供）

    星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項（2026 Five Star Global Airline），由北美分公司運務代表林秀蘭經理出席受獎。（星宇航空提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播