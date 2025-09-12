雲林「林內搶水節」回歸 扛「籠仔笱」在泥田奔跑

2025/09/12 16:53

睽違2年林內搶水節今起登場，小朋友扛著「籠仔笱」在泥田裡奔跑競速。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕林內搶水節睽違2年，今（12日）、明兩天在林內教芋部熱鬧登場，重頭戲搶水競賽共16組隊伍同場角逐，今天國小組競賽，學生們扛著「籠仔笱」在泥田裡奔跑，就算腳步不穩跌倒也讓學童樂喊「好玩」。主辦方表示，明日還有競賽外，更有芋頭料理品嘗，歡迎大小朋友參與。

「各就各位...預備...碰！」槍聲一響，2組學童扛著籠仔笱一邊喊著口令，一邊在泥田中競速，有的小朋友腳步踉蹌跌入泥田中，在田旁此起彼落的加油聲不絕於耳，讓整場活動更顯熱絡。林內重興國小學生表示，第一次扛籠仔笱搶水很好玩，也能感受到先人的辛勞。

林內教芋部負責人林建安表示，籠仔笱是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的重要智慧工具，在農田灌溉與水利管理上扮演關鍵角色，早期先民為了攔阻濁水溪灌溉，都會利用桂竹、石塊、甘蔗葉等材料製作籠仔笱，若洪水沖損籠仔笱，就必須重新安置，才不會影響灌溉，形成當地特殊的「搶水」文化。

林建安指出，隨著水利設施逐漸現代化，此項搶水文化在1978年後逐漸消失，不過承載合作精神與農村智慧，至今仍具珍貴價值。因此舉辦搶水節活動，盼讓民眾體驗先民向濁水溪搶水辛勞與智慧。

林建安表示，明天早上還有國、高中組搶水競賽，精彩可期，還有限量手工籠仔笱DIY體驗，結束後還能吃到免費芋頭料理，此外參與活動的民眾凡在市集消費滿50元後，也可以換到料理品嘗券。

