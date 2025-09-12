梵谷點燃她的藝術魂 88歲「葉蘭素人」阿嬤創作滿屋

大內產業與特殊景觀，都是葉蘭素人的創作題材。（記者劉婉君攝）

2025/09/12 16:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區88歲「葉蘭素人」葉徐秀蘭，71歲時丈夫辭世，她原本想跟著一走了之，偶然欣賞到梵谷的作品，點燃她的藝術魂，開始拿起畫筆，成為素人畫家。17年來，她的老家、住家，掛滿她的畫作，老家的牆壁和大門上，也是她的作品，不僅畫得開心，也樂於與人分享。

葉徐秀蘭的本名是徐汝動，「葉蘭素人」是她為自己取的筆名，創作時想到什麼就畫什麼，88歲的她，可以自己料理三餐，還會到果園務農，大內的酪梨、疊彩山、南瀛天文館，都是她的繪畫題材，還有許多花草、動植物等，老家前的階梯、大門、到屋內屋外的牆壁，也被她的畫作填滿，老屋的每個房間都掛滿她的作品，走入其中，就像走進她個人的畫展。

老家的門上，繪的是大內疊彩山，葉蘭素人一路開心介紹自己的作品，早期還曾在大內區圖書館展出1個多月。她說，自從開始畫圖，腦中想的就是如何把圖畫好，不會胡思亂想，心情很快樂，她的作品題材很多，有翹二郎腿的貓和老虎相對，也有不同姿態的鳥。

時常有民眾前往葉蘭素人的家參觀，大內區長陳俊達今（12）日也前往拜訪，受到好客的葉蘭素人熱情導覽，陳俊達對她想像無限的創作力與活力也感到相當欽佩。

牆壁也是她的創作空間。（記者劉婉君攝）

88歲的素人畫家「葉蘭素人」熱愛繪畫，老家牆壁上也有她的作品。（記者劉婉君攝）

葉蘭素人的老家，每間房間內都貼滿她的作品。（記者劉婉君攝）

葉蘭素人老家前的牆壁及大門，都是她的作品。（記者劉婉君攝）

