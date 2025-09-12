為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國慶晚會在台中 中捷國慶彩繪車廂亮相

    台中捷運國慶彩繪車廂上線。（中捷公司提供）

    台中捷運國慶彩繪車廂上線。（中捷公司提供）

    2025/09/12 16:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年國慶晚會10月9日在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，為迎接睽違8年盛事，中捷公司今（12）日起推出國慶彩繪車廂，以雙十國慶主視覺為核心，結合梅花、繽紛焰火等設計，營造喜慶熱鬧的氛圍，而會場就在中捷文心森林公園站隔壁，民眾可搭乘捷運參加晚會最方便。

    中捷公司指出，今年國慶「晚會在台中、焰火在南投」，預計吸引全國及海外民眾齊聚中台灣，中捷特別從捷運高鐵台中站1號出口開始布置迎賓主視覺，月台門張貼醒目的晚會及焰火日期資訊，誠摯邀請所有旅客共襄盛舉。

    中捷公司說，最吸睛的亮點就是「國慶彩繪車廂」，今天正式亮相，車廂以雙十國慶主視覺設計為核心，運用奔放筆觸展現台灣多元與包容，流暢線條揮灑出自信，如同台灣人直率又熱情的性格，並融入流動梅花造型，象徵堅毅與希望。

    而「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」標語，更傳遞對台灣美好未來的期待。國慶彩繪車廂今天起上線，民眾可透過台中捷運APP查詢班次，歡迎大家一起來拍照打卡，留下專屬台中的國慶回憶。

    中捷公司說，圓滿戶外劇場鄰近捷運文心森林公園站，外縣市旅客無論是轉乘高鐵或台鐵，都能快速銜接，為迎接國慶晚會人潮，中捷當天加開班次並加派人力疏運。

    適逢國慶連假，使用中捷1日票、24小時票與48小時票3款旅遊票，暢遊台中景點更方便，既省荷包又能實踐節能減碳。

    今年國慶晚會在台中，中捷國慶彩繪車廂亮相。（中捷公司提供）

    今年國慶晚會在台中，中捷國慶彩繪車廂亮相。（中捷公司提供）

