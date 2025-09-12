陳世凱：賴總統9/16將出席淡江大橋合龍祈福儀式

2025/09/12 16:31

交通部陳世凱部長視察淡江大橋八里端第26節塊運送作業。（公路局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部部長陳世凱部長今天（12日）下午前往新北市淡水河口台北港及八里工區淡江大橋施工現場，視察最後一個節塊（八里端第26節塊）船運作業與橋面準備情形，並宣布賴清德總統9月16日蒞臨淡江大橋將在淡水端舉辦的合龍祈福儀式，象徵工程邁入全橋閉合的關鍵階段。

淡江大橋跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，是世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）設計，融合夕照美景與舞者律動意象，結合藝術美學與工程技術，將成為台灣新的國際地標。

交通部公路局說明，八里側河岸已接近淺灘區，閉合節塊（八里端第26節塊）不像其它節塊在深槽區的航運起吊，經施工團隊評估，將擇於9月15日漲潮時段（下午4到5時）進行船運及預先起吊作業，避免運送節塊平台船擱淺。

另閉合節塊（八里端第26節塊）長15.2公尺、寬51.3公尺，重達390噸，因應鋼梁結構受溫度效應產生熱漲冷縮的影響，也將於9月15日預先起吊，量測橋面早、中、晚高程與伸縮量確認吊裝端口高程與寬度符合預期，確保吊裝端口高程及寬度無虞後，於9月16日進行吊裝合龍作業。

陳世凱表示，淡江大橋是近年來交通建設中的重中之重，今天是第五次到淡江大橋視察，「淡江大橋每一個節塊的運輸與吊裝，都面對嚴苛的自然條件，無論是潮汐、海象、結構熱脹冷縮的考量，工程團隊都展現了最高的專業判斷與周密規劃」。

他表示，特別感謝工信工程公司、中興工程顧問公司與公路局北區公路新建工程分局全體同仁的辛勞與努力，也代表交通部致贈加菜金，感謝施工人員日以繼夜的付出。

