綠議員參選人控柯志恩與盜採地主「自盜自演」 國民黨反批模糊焦點

民進黨議員參選人張以理指控美濃盜採土地其中一名地主，就是與柯志恩一起會勘的議員朱信強特助石麗君（照片左側）。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/12 16:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃土石盜採案引起市府重視，民進黨議員參選人張以理、議員鄭孟洳今（12日）指出，接獲鄉親爆料，指遭盜採土地其中一名地主，就是與柯志恩一起會勘的議員朱信強特助石麗君，形成一齣「自盜自演」的荒謬鬧劇；國民黨則反批是模糊焦點，會勘公開透明，沒什麼不可告人。

張以理表示，柯志恩為追打美濃大峽谷案，短期內發了4篇貼文。其中一則影片中，柯志恩與朱信強特助石麗君一起現身，根據在地鄉親爆料及查詢公開地籍資料後，合理推斷石麗君就是其中一塊遭盜採土地的地主。

張以理分析，透過議員向市府調閱的資訊，發現石姓地主於113年6月22日購入美濃區成功段470、470-1地號後，同年9月18日經發局就接獲通報，發現該地遭挖6公尺坑洞，並於10月14日、11月7日會勘後，確認違反土石採取法，於11月裁罰100萬及要求回復原狀。然而直到今年1月，坑洞更加擴大，3月再次開罰後，9月回填成一座小山丘，裡面一堆磚塊、鐵條、鋁罐「石姓地主在這段期間，竟然還跟著柯志恩去會勘盜採案!」

張以理指控，根據市府查獲與開罰記錄分析，這明顯是惡質套利模式，不肖地主出面購買土地，短時間內透過低價合約與行為人串連，接著立即進行盜採與回填，盜採優質砂石牟取暴利，回填不明廢棄物也是暴利，非常的可惡。

鄭孟洳也批評，這麼惡劣的盜採集團地主，竟然就站在柯志恩身邊！她質疑柯志恩是不是自導自演？為了選舉，跟不法地主站在一起，這是對高雄最大的羞辱，為了政治利益，就把美濃污名化，「竟然跟盜採地主同框演戲，簡直只有荒謬可以形容!」

對此，國民黨團總召黃香菽反駁說，張以理根本是自以為聰明卻翻車，完全搞錯重點，民眾來陳情本來就不分身分、背景，只要地方有問題，就有權要求政府處理。當天現場是當地里長帶路、由議員及民代助理陪同柯志恩考察，一切公開透明，沒有什麼不可告人。

黃香菽指出，柯志恩到案場勘查，就是為了揭發真相、解決問題，重點在於市府是否積極執法查緝，而不是誰站在旁邊，「難道因為某人有過開罰紀錄，市府就會選擇性執法，放縱其違法行為嗎？」

民進黨議員參選人張以理（左）、議員鄭孟洳（右）指控美濃盜採土地，是一齣「自盜自演」的荒謬鬧劇。（記者葛祐豪翻攝）

