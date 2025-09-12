外面買不到 中鋼月餅Q版中鋼娃娃與鋼鐵機器人亮相

中鋼蛋黃酥新款包裝設計禮盒，以「Q版中鋼娃娃」及「鋼鐵機器人」作為主角。（中鋼提供）

2025/09/12 16:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼職工福利委員會（以下簡稱：中鋼福委會）配合中秋佳節應景，製作月餅供員工採購，除了傳統月餅口味，中鋼福委會今年開發新款「芋上紅運麻糬酥」口味，迎來鴻運當頭的福氣；今年禮盒包裝上也創新，設計「Q版中鋼娃娃」及「鋼鐵機器人」作為主角，圖樣可愛活潑。

中鋼月餅向來受到矚目，但只供員工購買，除了2021年因受國內新冠肺炎疫情影響未製作及販售中秋月餅外，每年均委由中鋼福利社於秋節前夕，製作各式月餅供員工採購，綠豆椪、蛋黃酥等都是廣受員工歡迎產品。

隨著中鋼年輕同仁增多，為展現公司的活潑風貌，今年中鋼月餅禮盒包裝除了使用過往傳統款式之外，今年新增2款包裝盒樣式，將中鋼企業文化與節慶巧妙結合。在蛋黃酥禮盒設計上，中鋼福委會別出心裁地以「Q版中鋼娃娃」及「鋼鐵機器人」作為主角，設計出可愛活潑的包裝圖樣。

至於廣受員眷喜愛的葷綠豆椪口味則以「共賞明月」為主題，設計充滿詩意、溫馨的包裝款式，傳遞月圓人團圓的美好意象。

此外，今年中鋼月餅禮盒中也附贈一張限定版祝福小卡，可將其拆分作為書籤使用或收藏，代表著中鋼向員工與員眷傳達公司致力ESG及永續發展的堅定承諾。（16:48更新）

中鋼綠豆椪新款包裝設計禮盒。（中鋼提供）

中鋼月餅今年新增口味芋上紅運麻糬酥。（中鋼提供）

