改善停車問題 三重、蘆洲、板橋、永和共7處停車場拚明年完工

2025/09/12 16:22

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重、蘆洲區等都市地區人口稠密，汽機車位一位難求，市府現正有11件停車場建案正在施工，總計可供3576個汽車位，4978個機車位，其中8案在三蘆。交通局指出，興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、信義公園地下停車場、長安機械停車場改建案、湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場，與板橋區信義國小地下停車場、永和區永平國小地下停車場案均預計明年完工。

三重區興建中停車場部分，交通局指出，地下3層的興華公園案可供208格汽車位，基地鄰近捷運三重站、菜寮站，周邊多是老舊公寓，缺乏停車空間，此案預計明年2月完工；地下1層地上8層的玫瑰案可供458格汽車位、70格機車位，共構大樓整合派出所與市民活動中心，力拚明年5月完工；地下3層的信義公園案可供176格汽車位，基地緊鄰三和夜市與住宅區，完工可改善停車不便問題，預計明年完工。

三重區還有第二行政中心預計建置地下4層，可供949格汽車位、2776格機車位的停車場，停車管理科長吳清哲指出，停車場預計可與二辦同步啟用；另三重區三重段社宅預計建置地下5層，可供151格汽車位、460格機車位的停車場。

蘆洲區有長安機械停車場改建中，交通局表示，該案改建為地下1層地上8層的立體停車場，將可供382格汽車停車位，目標明年10月完工；此外，蘆洲光華段社宅預計共構地下3層停車場，可提供430格汽車位、480格機車位，預計2029年完工；附設停車場的湧蓮寺大樓興建中，可供85格汽車位、500格機車位，預計明年啟用。

另外，還有預計明年完工的板橋區信義國小地下停車場（259格汽車位）、永和區永平國小地下停車場（238格汽車位、692格機車位），以及預計2027年完工的泰山區義學國中地下停車場（240格汽車位）。

