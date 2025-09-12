APEX評比肯定 長榮獲全球五星級航空公司、最佳座椅舒適度大獎

航空乘客體驗協會APEX於美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」雙料大獎，由長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（右2）出席領獎。（長榮航空提供）

2025/09/12 15:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕全球知名的航空乘客體驗協會（APEX）昨天在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」兩大獎項。

APEX及FTE（Future Travel Experience）舉辦的博覽會是全球最大規模的航空盛會之一，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有全球航空產業、航空相關服務商最具創新性的解決方案平台，以及最新產品概念，提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益方案。

APEX舉辦的航空大獎（Airline Awards）和最佳類別大獎（Best Awards），針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班乘客，以全球、區域、廉價航空三種類別進行評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等。

調查結果提供專業的外部審核公司查驗，挑選入圍五星級和四星級評鑑的航空公司，以及各航空公司在各項目脫穎而出的獎項。長榮航空自2018年開始，已第八度被評為「全球五星級航空」，此次也榮獲「最佳座椅舒適度」獎項。

長榮航空表示，安全及服務向來是長榮航空堅持的核心價值，此外，備受旅客關注的機上用品及餐飲也不斷推陳出新，近期宣布與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作，推出全新過夜包、睡衣和拖鞋，也與長榮空廚攜手為桃園─紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，讓每位旅客都能感受到無微不至的五星級服務。

長榮航空說，這次獲頒APEX獎項外，也連續10年榮獲SKYTRAX評選為「五星級航空公司」，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com更給予2025年「全球25大最安全航空公司」第7名肯定。

長榮航空榮獲APEX「最佳座椅舒適度」獎項肯定，今年推出全新的第四代豪華經濟艙座椅，提供旅客類商務艙的舒適體驗。（長榮航空提供）

