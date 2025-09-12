為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    教師、中秋、國慶連假 高公局宣布國1到國5匝道封閉時段

    教師、中秋、國慶連續假期國道匝（便）道封閉措施。（高公局提供）

    教師、中秋、國慶連續假期國道匝（便）道封閉措施。（高公局提供）

    2025/09/12 15:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年年教師節（9/27～9/29）、中秋節（10/4～10/6）及國慶日（10/10～10/12）連假在即，交通部高速公路局今天（12日）說明，預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮出現，並公布匝道封閉時段。

    高公局表示，為避免車流湧入導致主線嚴重壅塞，高公局將透過時間與空間分流方式，於部分路段及時段封閉國道的入口匝道，請用路人多加留意並遵循相關標誌指示行駛。

    高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞或例假日運作狀況不佳之交流道實施管制並規劃改道路線。今年3個連假實施入口匝道封閉之方向、地點與時段：

    一、南向

    （一）國1平鎮系統：各連假首日，5-12時。

    （二）國1埔鹽系統：各連假第1、2日，5-12時。

    （三）國5石碇、坪林：各連假首日0-12時，及第2日5-12時。

    二、北向

    （一）國1埔鹽系統、虎尾：各連假第2、3日，12-21時。

    （二）國3西濱：各連假第2、3日，12-21時。

    高公局表示，除了上述入口匝道，為了避免對主線車流產生干擾，也在各連假第2、3日的12時-21時封閉國3南投服務區聯外便道，以及全日封閉國1西螺服務區北向入口匝道。

    此外，考量今年國慶煙火於南投市貓羅溪畔施放，高公局將在今年10月10日12-24時封閉國3南投交流道雙向出口及國3南投服務區聯外便道，以避免前往觀賞煙火的龐大車流回堵影響主線交通。

    教師、中秋、國慶連續假期國道入口匝道封閉之改道路線。（高公局提供）

    教師、中秋、國慶連續假期國道入口匝道封閉之改道路線。（高公局提供）

