教師禮金發放不一 鄭英耀：理解縣市財政狀況、盼能多給鼓勵

針對教師節禮金發放問題，教育部長鄭英耀表示，理解各地方財政狀況不同，但仍盼多給教師鼓勵。（記者楊綿傑攝）

2025/09/12 15:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕教師節將至，外界近期熱議各縣市發放教師禮金不一的情況，也倡議應納入代理教師等意見，教育部長鄭英耀今指出，教育部所發放國立高中職已包含代理教師，對於各縣市財政狀況不同能理解，還是盼能多給老師鼓勵。

教育部今舉辦2025大學社會責任實踐博覽會（USR EXPO）開幕式，針對教師禮金發放相關問題，鄭英耀會前受訪表示，代理教師事實上擔任的是專職教師角色，教育部在發放國立高中職教師禮金，已有包含代理老師的部分。

請繼續往下閱讀...

而對於各縣市發放情況不同，鄭英耀認為，第一線的老師都非常辛苦，這是在特定節慶給予一點小心意的感謝，但也知道各地方縣市財政不一樣，還是希望地方政府在特定節日多給老師一點鼓勵。

至於外界憂心行政院所通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中，「強化高教人才培育」200億元非長期挹注，鄭英耀說明，主要是因應美國關稅可能為大學帶來教學研究儀器設備的經費提高，要以特別預算支持大學科研教育因關稅上漲產生的負擔。

此外，鄭英耀指出，特別預算為關稅可能造成的物價波動，補助學生學費，以支撐家庭負擔、讓學生安心就學，也減少學校營運成本上的差距；同時，全世界都在搶人才，台灣不能落後，而美國高教因為政府政策轉變，是台灣的契機，特別預算中的100億，就是希望在薪水上適度反映，讓人才回來台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法