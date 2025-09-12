農地遭非法回填又一樁 高市環保局：2地主最重罰600萬移送法辦

高雄市環保局對回填物進行採樣檢測，以確實掌握廢棄物污染程度。（環保局提供）

2025/09/12 15:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局今（12）日主動巡查發現，大樹區一處農地遭非法回填營建混合物，面積約0.2公頃，立即報請檢察官指揮，展開後續偵辦調查，2地主將依「廢棄物清理法」最重可處600萬元。

環保局指出，查獲地點位於大樹區田寮段農地，經查2位地主非法堆置營建混合物，違規堆置土方面積約0.2公頃。該行為已違反「廢棄物清理法」第36條規定，將依法分別裁處最重300萬元、共計600萬元罰鍰；另同法第46條涉及非法棄置營建混合物之刑責，環保局已報請橋頭地檢署偵辦。

同時，違規堆置行為亦依違反「水土保持法」，水利局裁罰新台幣6萬元罰鍰，環保局現場針對回填物進行採樣檢測，以確實掌握廢棄物污染程度，後續將依「廢棄物清理法」第71條規定，命污染行為人限期清除廢棄物，並要求恢復土地品質。為防止類似事件再度發生，環保局將持續提高巡查頻率，全力防止廢棄物混入，捍衛環境正義。

環保局強調，任何破壞國土的違法行為一律嚴查嚴辦，絕不寬貸，業者及民眾切勿非法棄置或回填廢棄物。一旦發現可疑情形，請立即撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處。

