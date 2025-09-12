為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公共充電樁突破1.2萬槍 交通部：車樁比優於歐盟建議

    電動汽車充電專用停車位。（交通部提供）

    2025/09/12 14:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（12日）宣布，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達1萬2334槍，對應同期電動小客車登記數11萬768輛，車樁比為9：1，優於歐盟建議的10：1；其中快充車樁比為33.9：1，更顯著優於歐盟建議的80：1。

    交通部指出，為加速提升公共停車場充電設施數量，從2023年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，施行2年後，公有路外公共停車場充電專用停車位數量須達小型車停車位總數的2%以上；民營路外公共停車場則應達1%以上。

    截至今年8月底，公有路外公共停車場充電專用停車位設置比例為1.9%，若含已完成向台電申請、待送電的格位，比例可達2.4%。在民營路外公共停車場方面，全國應設置比例達1%的場站共942場，其中381場已達規範，達成率為40%。

    交通部路政道安司科長朱大慶表示，分析部分停車場延宕設置充電樁原因，主要受限於台電用電申請與送電進度，以及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有所疑慮而影響。

    朱大慶說明，目前除已協調台電公司透過專門窗口，加速辦理供電作業外，也請內政部消防署協助釐清及消除相關公安疑慮，以利加速推動，確保部分已建置但尚未啟用之公共充電樁能在今年底前全面投入服務。

    電動汽車充電專用停車位。（交通部提供）

