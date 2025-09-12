「一輛車、兩份愛」 新莊區莊家捐高頂雙乘座位復康巴士

新北市府秘書長邱敬斌（左）回贈復康巴士模型車給莊母莊呂秀惠和女兒。（記者翁聿煌攝）

2025/09/12 15:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區莊家於12日捐贈一輛價值兩百餘萬元的高頂雙乘座位復康巴士給市府，莊家女兒莊瑟芬表示，父親莊萬得是廚師、白手起家，與母親養育一家6口，父親生前樂善好施；加上小妹因病往生，全家以父親和小妹莊美倫為名，捐贈復康巴士給市府，完成父親遺願，也讓小妹的愛能延續，市府秘書長邱敬斌代表受贈，盼兩份愛和因緣帶給新北市更多善的循環。

莊瑟芬表示，母親於8年前車禍，歷經兩次腦部手術，醫師稱即使救活，恐也會成植物人，但母親積極復健，復健期間常使用復康巴士往返醫院，家人深切體會復康巴士的功用，母親現在每天至少到公園走6千步，還手抄心經100多部，送到林口竹林寺，感謝佛菩薩和神明的保佑。

莊家另一女兒表示，母親屬傳統女性，認為女兒是桌腳，兒子是桌面，在連生4個女兒後，總算生了個兒子，母親認為這樣才圓滿，後來又生了小妹美倫，全家5姊妹和弟弟感情都非常好，當時還住在台北市北投區，父親莊萬得當選過好人好事代表。

邱敬斌表示，莊家這份心意不僅是對父親遺願的圓滿實踐，更是家人情感的深刻延續，可說是一輛車蘊含著兩份愛，他常覺得，事業再大，都不及行善的功德，照顧市民本是市府的職責，感謝莊家一起來協助，新北市的復康巴士服務擴及基隆、台北、桃園等，希望這份愛能外溢澤及更多的民眾。

新北市新莊區莊家於12日捐贈一輛價值兩百餘萬元的高頂雙乘座位復康巴士給市府。（記者翁聿煌攝）

