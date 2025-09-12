為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹縣表揚績優教師 今年起推動敬師獎勵金制度

    新竹縣長楊文科（中）頒獎表揚榮獲師鐸獎的李虹慧老師（右）。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（中）頒獎表揚榮獲師鐸獎的李虹慧老師（右）。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/12 15:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天舉辦教師表揚大會，縣長楊文科頒獎教育部師鐸獎、教育奉獻獎、特殊優良教師、資深優良教師等461位績優老師，同時宣布自今起年推動「敬師獎勵金」制度，凡任職於縣立高中、公私立國中、國小及教保服務機構的教育人員，都可獲得1000元禮券。

    今年開始，9月28日教師節變成國定假日放假一天，教育部並首度發放國立及教育部主管私立高中職、國立國中小教師禮券1000元。竹縣府跟上中央的腳步，也同步推動「敬師獎勵金」制度；此外，過去幾十年都在年底才發放的教師績效獎金，也從今年起提前在教師節前夕發放。

    教育局表示，今年共表揚師鐸獎2名、教育奉獻獎1名、特殊優良教師 34名、服務屆滿40年教師 5名、服務屆滿30年教師 100名、服務屆滿20年教師 145名、服務屆滿10年教師 159名、公私立教保服務績優人員 7名、終身教育優良教師 6名、並首度頒獎表揚補習班優良教師 2名。

    其中，榮獲師鐸獎的王淑蘭校長重視閱讀教育，曾榮獲閱讀教育與數位閱讀特優獎項，更首創新竹縣自造教育中心，推展跨界聯盟與多元課程；同時推動國際教育交流，開辦縣內首例雙語實驗班與雙聯學制，展現前瞻教育視野與熱忱。

    同獲師鐸獎的李虹慧老師則以教育大愛為志業，長期利用假日，無私奉獻青春，將全部心力投注於偏鄉教學與學生輔導。她以愛心灌溉學生的生命，幫助迷惘的孩子重新看見希望，找到學習的動力與人生方向，其無私奉獻深受社會敬重。

    榮獲教育部教育奉獻獎的吳聲淼校長，長年投入客語推廣與客家文化傳承，以客語教授科學課程，並編撰客語繪本教材，深耕本土教育。他同時熱心公益，慷慨資助獎學金、推動音樂及鄉土社團，更多次捐助校務基金，支持國中小校務發展，造福無數學子。

    榮獲教育部教育奉獻獎的吳聲淼校長，長年投入客語推廣與客家文化傳承，以客語教授科學課程，並編撰客語繪本教材，深耕本土教育。（記者廖雪茹攝）

    榮獲教育部教育奉獻獎的吳聲淼校長，長年投入客語推廣與客家文化傳承，以客語教授科學課程，並編撰客語繪本教材，深耕本土教育。（記者廖雪茹攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播