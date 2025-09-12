新竹縣表揚績優教師 今年起推動敬師獎勵金制度

新竹縣長楊文科（中）頒獎表揚榮獲師鐸獎的李虹慧老師（右）。（記者廖雪茹攝）

2025/09/12 15:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天舉辦教師表揚大會，縣長楊文科頒獎教育部師鐸獎、教育奉獻獎、特殊優良教師、資深優良教師等461位績優老師，同時宣布自今起年推動「敬師獎勵金」制度，凡任職於縣立高中、公私立國中、國小及教保服務機構的教育人員，都可獲得1000元禮券。

今年開始，9月28日教師節變成國定假日放假一天，教育部並首度發放國立及教育部主管私立高中職、國立國中小教師禮券1000元。竹縣府跟上中央的腳步，也同步推動「敬師獎勵金」制度；此外，過去幾十年都在年底才發放的教師績效獎金，也從今年起提前在教師節前夕發放。

教育局表示，今年共表揚師鐸獎2名、教育奉獻獎1名、特殊優良教師 34名、服務屆滿40年教師 5名、服務屆滿30年教師 100名、服務屆滿20年教師 145名、服務屆滿10年教師 159名、公私立教保服務績優人員 7名、終身教育優良教師 6名、並首度頒獎表揚補習班優良教師 2名。

其中，榮獲師鐸獎的王淑蘭校長重視閱讀教育，曾榮獲閱讀教育與數位閱讀特優獎項，更首創新竹縣自造教育中心，推展跨界聯盟與多元課程；同時推動國際教育交流，開辦縣內首例雙語實驗班與雙聯學制，展現前瞻教育視野與熱忱。

同獲師鐸獎的李虹慧老師則以教育大愛為志業，長期利用假日，無私奉獻青春，將全部心力投注於偏鄉教學與學生輔導。她以愛心灌溉學生的生命，幫助迷惘的孩子重新看見希望，找到學習的動力與人生方向，其無私奉獻深受社會敬重。

榮獲教育部教育奉獻獎的吳聲淼校長，長年投入客語推廣與客家文化傳承，以客語教授科學課程，並編撰客語繪本教材，深耕本土教育。他同時熱心公益，慷慨資助獎學金、推動音樂及鄉土社團，更多次捐助校務基金，支持國中小校務發展，造福無數學子。

