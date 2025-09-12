為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    廢玻璃割傷到蜂窩性組織炎 南市清潔隊員去年12人掛彩

    民眾處理廢玻璃容器外包裝註明提醒。（南市環保局提供）

    2025/09/12 14:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕你知道嗎？廢玻璃如果處理不當，不僅危害環境，更可能讓第一線清潔隊員受傷！南市環保局統計，去年就有12名清潔隊員因清理廢玻璃受傷，從手腳割傷到蜂窩性組織炎，甚至有人眼皮撕裂，令人驚心。

    南市環保局指出，許多民眾常直接將碎玻璃裝進塑膠袋，或把玻璃瓶混入一般資源回收中，導致清潔人員在搬運時不慎受傷，也增加回收困難。

    其實正確回收並不難。倒空瓶內飲料或食物，取下瓶蓋、吸管。簡單沖洗瓶身，避免殘留污垢。若玻璃已破裂，應以紙箱或報紙包好，並清楚標示「碎玻璃」，提醒人員注意。再交由回收車或回收站處理即可。

    環保局長許仁澤提醒，並非所有玻璃都能回收，例如強化玻璃、隔熱玻璃、鏡子、陶瓷等，應丟入一般垃圾；至於大型玻璃製品如魚缸、玻璃門窗，建議事先聯繫清潔隊安排專人回收。另，日光燈管因含有螢光粉，必須與一般玻璃容器分開回收。

    環保局強調，民眾只要多一分用心，就能大幅減少清潔人員受傷風險，也讓回收流程更安全順暢。請大家一起落實正確回收，守護環境與第一線清潔隊員的健康。

    廢玻璃先清洗一下再交清潔隊。（記者洪瑞琴攝）

