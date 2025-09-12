高雄偏鄉數位教育新模式 一卡通綠點萬元課程全額補助

iPASS一卡通、台灣票據交換所及Hahow好學校，啟動高雄數位教育新模式。（一卡通提供）

2025/09/12 15:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕iPASS一卡通、台灣票據交換所、 Hahow好學校三方合作，今（ 12日）推出「高雄偏非校園公益」專案，攜手教育局，打造教育平權新模式，高雄市偏鄉與「非山非市」的國高中生，於Hahow選購課程時使用「一卡通iPASS MONEY APP」結帳，可享100%全額補助，最高可回饋一卡通綠點1萬點，相當於補貼1萬元線上課程學費。

Hahow好學校指出，偏鄉地區學生長期面臨教育資源不足、師資流失與數位落差等挑戰，此計畫不僅解決教育資源不足，更帶來實質減碳效益，以1堂3小時的線下課程，從師生通勤、紙本講義到場地設備用電，平均1人會製造1.75公斤的碳排放，若改成線上課程僅製造0.165公斤碳排。

此次專案適用於高雄市偏鄉與「非山非市」國高中生，由票交所與iPASS一卡通挹注一卡通綠點作為學習基金，Hahow好學校開放全課程使用，課程數量高達1100堂。

學生於Hahow好學校購買課程，結帳使用iPASS MONEY APP進行支付，完成活動登錄即可享一卡通綠點全額回饋，一卡通綠點1點等同1元，可事後全額折抵Hahow好學校線上課程，最高可回饋一卡通綠點1萬點，折抵完畢後等值金額會直接轉入iPASS MONEY儲值帳戶。

一卡通董事長廖泰翔表示，iPASS 一卡通擁有超過700萬用戶，這次專案不僅是對偏鄉教育的支持，更從學生身上真正落實「數位教育，減碳永續學習」具體行動。

