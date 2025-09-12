大里掩埋場堆成垃圾山！民進黨議員考察 要求盧秀燕道歉

民進黨中市議黨團批盧秀燕執政七年把大里垃及掩埋場搞成一座小山。（記者廖耀東攝）

2025/09/12 14:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議會黨團與環保局長陳宏益今天到大里垃圾掩埋場現勘，黨團痛批盧秀燕執政7年，讓大里垃圾掩埋場累積到38萬噸，成一座垃圾山，根據統計若要完全清除，需耗費37億元以上，要求市府焚化爐非歲修期間，不可將垃圾再放置大里垃圾掩埋場，由於陳宏益現場並未同意，黨團要求陳宏益與盧秀燕要公開向市民道歉。

環保局長陳宏益表示，大里垃圾掩埋會加強管理，焚化場歲修以外的故障會控制到最低，設在大里垃圾掩埋場的垃圾減量工程的垃圾分選破碎工程，預計明年中建設完成，每日會有150噸垃圾去化處理量，將在明年進場施作，短期內兩年做到進出先平衡，待文山焚化爐啟用，就會大量去化。

民進黨團總召王立任、副召張芬郁、書記長張玉嬿及李天生、江肇國、謝志忠、黃守達今天與環保局長陳宏益到大里垃圾掩埋場現勘。

王立任不滿的表示，大里掩埋場原本就是調節用的，卻被市府用來一直堆垃圾，但盧秀燕上台7年，卻將原來暫時堆置的功能成為如同小山的垃圾場，要求完全失去原本設置的功能。

張芬郁痛批，至今年7月底，大里垃圾掩埋場的暫置量已達38.5萬噸，環保局長不敢承諾去化時間表，她要求環保局在焚化爐非歲修期間，垃圾不能進場，局長也不敢承諾，盧秀燕卻遲遲未對此一問題表示態度。。

江肇國表示，環保局宣稱若新設備「固體再生燃料（SRF）」完成，每天可處理150噸、一年達4.5萬噸，他質疑若以SRF方式處理，依照目前其他縣市經驗至少會有五成殘餘量，其中包含不可燃、無法再利用的垃圾，環保局卻沒有說明如何處理這些餘渣。

陳宏益則表示，經過SRF方式處理後，大約會有5成或者6成如土石因無法焚燒等可再處理成為資源。

王立任批局長沒有能力，市長沒有擔當。（記者廖耀東攝）

民進黨批大里掩埋場已成垃圾山。（記者蘇金鳳攝）

