高雄原鄉孩子 愛河灣體驗SUP水上立式划槳

來自山林的師生準備出航，體驗SUP龍舟板。（高市海洋局提供）

2025/09/12 15:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市海洋局今年創新辦理原鄉學童海洋教學課程，茂林區多納國小原鄉師生今（12）日來到愛河灣，第一次體驗SUP水上立式划槳。

多納國小校長宋麒麟帶領原鄉師生24位，參加「水舞愛河灣漿動熱情」活動，由高市海洋局局長石慶豐接待嘉賓。海洋局近年辦理「海洋保育教育推廣計畫」，今年首辦原鄉學童海洋教學課程，邀請茂林區多納國小、那瑪夏區那瑪夏國中及桃源區興中國小的學生參與。

主辦單位海洋局及中華民族國立式划槳協會安排兼具趣味與學習戶外課程，除了淺顯有趣的保育知識，更邀請專業教練全程指導，讓學童親身體驗立式划槳、龍舟板等水上活動，課程也融入水域遊憩安全宣導，讓來自山林的孩子跳脫教室書本，安心地與大海接觸，大多數孩子第一次踏上水面操作，感受非常驚奇。

石慶豐強調，透過這類戶外實作課程，偏鄉孩子得以走出熟悉的山林，靠近遼闊的藍色世界，認識台灣海島國家的海洋文化與生態價值。

多納國小江姓學童說，早上4點多就起床，對活動充滿期待，碧海藍天襯托高雄流行音樂中心及遊艇碼頭，景觀非常美麗，第一次體驗SUP水上立式划槳，非常好玩有趣，回家會跟更多同學分享經驗。

海洋局局長石慶豐（前中）接待多納國小師生。（高市海洋局提供）

多納國小師生體驗SUP龍舟板，覺得新奇又有趣。（高市海洋局提供）

專業教練為國小師生介紹注意事項。（高市海洋局提供）

